Atlético Cearense e Floresta decidem destino na Série D

Atlético/CE e Floresta decidem a permanência na Série D do Campeonato Brasileiro hoje, (23). Com grandes campanhas na fase de grupos, os representantes cearenses precisam vencer Moto Club/MA e Bragantino/PA, respectivamente, para avançar às oitavas de final do torneio.

Dona da melhor campanha geral na primeira etapa, a Águia da Precabura vai precisar da força da torcida para reverter o revés de 3 a 0 sofrido no Pará. Entrando em campo às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas (PV), a equipe comandada por Luan Carlos necessita de um triunfo pela mesma diferença de gols - para levar a decisão para os pênaltis - ou superior para se classificar diretamente.

Desafio fora

A missão do Floresta na Série D do Brasileiro também é das mais difíceis. Empatando na partida de ida com o Moto Cub/MA em 3 a 3 no Estádio Presidente Vargas (PV), o Verdão está em São Luís do Maranhão para jogar às 17 horas no Estádio Castelão. Um novo resultado de igualdade leva aos pênaltis, enquanto a vitória por qualquer placar garante vaga nas oitavas.

O sonho de ascensão para a Série C do Brasileiro de 2019 para Atlético Cearense e Floresta pode ficar encerrado hoje se os dois times cearenses não baterem seus adversários nesta tarde