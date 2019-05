Atlético/CE faz jogo movimentado e vence o Maranhão por 4 a 3

No duelo de opostos do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, acabou dando a lógica e o Atlético/CE confirmou os 100% na competição (9 pontos) com mais uma vitória, dessa vez sobre o Maranhão. Mas a partida, que começou tranquila para a Águia da Precabura, acabou mostrando que os donos da casa não terão vida fácil na busca pela vaga de acesso à terceira divisão do futebol nacional. Tendo dominado o primeiro tempo, o Atlético faz três gols, mas viu os visitantes diminuírem a distância e quase empatarem, saindo do Presidente Vargas, ontem à tarde, com o placar de 4 a 3.

Tendo a vantagem de jogar em casa, o Atlético Cearense dominou praticamente toda a primeira etapa do jogo, aproveitando a cadência do meia Zizu para articular as jogadas, que servia muito bem os pontas, Dan e Danielzinho, além do centroavante Rômulo. Os laterais da Águia, indo constantemente ao campo de ataque, trabalhando a amplitude ofensiva, também foram peças importantes para que o time abrisse o placar logo no começo da partida.

Aos oito, Dan recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou com força no canto superior do gol, sem chances de defesa. Logo depois, aos 15, o Atlético já ampliava com a entrada do lateral direito Ronaldo na área, que chutou colocado para tirar do goleiro. O volante Daniel ainda aumentou a vantagem no início do segundo tempo de partida.

Mas com os gols vieram o relaxamento da equipe cearense, que viu o Maranhão reduzir a diferença no placar com Isaías, duas vezes, e Cléber Pereira. Não fosse o segundo gol de Dan, pelo Atlético Cearense, a Águia teria saído do PV com apenas um ponto. Mas, aos 49, o juiz encerrou a partida com mais uma vitória do time cearense no Grupo A5.

Com o resultado, o Atlético acumula nove pontos em três jogos e é líder do grupo.