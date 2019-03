Atletas vão ao extremo com o primeiro Circuito Ceará Games 2019

O maior evento de Crossfit do Estado, o Circuito Ceará Games, começa hoje no Círculo Militar de Fortaleza. Com mais de 500 atletas inscritos e 12 horas contínuas de competição, o evento oferece até R$ 60 mil em premiações e é dividido em quatro etapas, distribuídas ao longo do ano: março, junho, setembro e novembro.

Buscando definir o homem e mulher mais bem condicionados da modalidade, gerando pontuação para o ranking estadual, a competição vai levar os atletas ao limite físico até domingo (24), com provas similares às realizadas no Crossfit Games, principal torneio do esporte.

Vale ressaltar que o circuito disponibiliza provas nas categorias Individual Masculino e Feminino (Scaled, Intermediário, RX e Teen) e Master (homens com mais de 40 anos e mulheres acima de 35). Há também a modalidade em trios, que integra equipes formadas por ambos os sexos.

Expectativa

Dentre os favoritos para conquistar o título individual e também em trios, está o box Dragão do Mar, campeão da última Batalha do Murph, e que tem 18 inscritos para o Circuito Ceará Games. O coordenador e atleta Allan Marx destacou que o formato do torneio é importante para a evolução da academia.

"É interessante para os alunos participarem de todas as etapas, algo que ainda não temos no Ceará nesse molde. No Crossfit, quando a pessoa entra, ela tem uma série de objetivos que não estão na competição, mas, naturalmente, as pessoas querem evoluir e esse torneio é um parâmetro, uma somatória do que você está fazendo", explicou.

Outro destaque, dessa vez no cenário individual, é Pedro Yago, competidor cearense que disputa o Torneio Crossfit Brasil (TCB) e as seletivas para o campeonato mundial. Treinando no Wallbox, o atleta ressaltou que o evento servirá como preparação para o decorrer da temporada.

"O Circuito Ceará Games é minha porta chave para as outras competições. Os maiores nomes do Estado estarão participando. O torneio será inovador e isso gera uma motivação maior para quem deseja seguir o âmbito competitivo. Eu precisava sair do Estado para tentar disputar algo com maior nível, tinha a questão financeira, e agora serão quatro etapas com uma compensação boa e bons nomes".

Festa

Além de promover o Crossfit, a competição vai gerar uma confraternização entre atletas e fãs da modalidade, com espaço para alimentação, incluindo bebidas alcoólicas e comidas especializadas.