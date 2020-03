Atletas cearenses elogiam nova data dos Jogos Olímpicos

A definição da data dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, anunciada ontem, encerrou de vez a angústia de atletas e dirigentes, que elogiaram a divulgação do novo calendário. Após a confirmação na semana passada de que a competição ficaria para o ano que vem, agora todos se dizem mais aliviados ao saber que a Olimpíada será disputada de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

O anúncio da data dá a todos a certeza de poder montar um cronograma eficiente de treinos e competições. O Diário do Nordeste conversou com três das atletas cearenses classificadas pra os Jogos. Elas viram com bons olhos as datas escolhidas. Rebecca Silva, já garantida nas duplas de vôlei de praia, projeta uma grande preparação.

"A gente fica um pouco mais tranquila com a divulgação da nova data, porque nos possibilita uma organização e planejamento. A gente já estava com a vaga garantida, então agora é pensar novamente nos treinos para que a gente chegue lá na melhor forma. Como vai ser mais ou menos o mesmo período, já temos uma ideia de como será", disse ela que faz dupla com Ana Patrícia.

Vittoria Lopes, triatleta cearense que está dentro das vagas, espera seguir firme com sua posição no ranking nos próximos torneios.

"Foi positivo o anúncio e ganhar um ano é muito positivo para mim. É me preparar da melhor forma possível. No triatlo, a vaga é por ranking, eu estou bem colocada, e vou me preparar. Estarei mais experiente e espero representar o Estado do Ceará, que é meu povo", disse ela,

Já Silvana Lima, surfista, acredita que a data facilitará a preparação dos atletas.

"Dá tempo para todo mundo poder se recuperar, porque não há previsão da volta aos treinos, sem poder praticar a modalidade de cada um. A data foi algo que todo atleta gostou. Todos poderão vir com força total. Agora é esperar o coronavírus passar para todos nós atletas fazemos o que tanto gostamos".

O Comitê Olímpico Internacional (COI) já informou que quem já tinha vaga garantida, como Vittoria Lopes, não vai perde-la para o próximo ano.

A avaliação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é positiva da nova data. A entidade ressaltou que já são 178 vagas garantidas até agora pelo Brasil e que, em relação ao processo de qualificação, mudanças serão ser comunicadas em abril.