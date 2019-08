Atacante Edson Cariús deixa o Ferroviário e negocia com novo clube

A eliminação na Série C do Brasileiro levou também o ídolo mais recente da torcida do Ferroviário: Edson Cariús. Terceiro maior goleador do futebol nacional, com 19 gols na temporada, o atacante anunciou a saída da equipe coral, ontem, e já tem negociações avançadas com um novo clube.

Anunciado pelo Tubarão da Barra em abril do ano passado, o centroavante logo conquistou a titularidade absoluta ao manter o faro de artilheiro. Ao todo, totalizou 54 partidas pelo Ferrão e marcou 35 gols, conquistando também os títulos da Taça Fares Lopes e Série D em 2018, todos inéditos na história doa equipe.

O futuro de Cariús será definido ainda nesta semana. Com contrato no Ferroviário até dezembro, a rescisão está sendo finalizada entre time e jogador. O nome do atleta, que foi ventilado pelo Vasco da Gama em julho, também foi sondado pelos clubes alagoanos CRB e CSA, mas deve fechar com outra equipe. Procuradas pela reportagem, as diretorias de Ceará e Fortaleza negaram qualquer interesse na contratação do atacante de 31 anos.

Começo humilde

Trazendo a cidade-natal no nome, Cariús, no Centro-Sul do Estado, Edson nem sempre foi artilheiro. Filho de agricultores, o futebol ainda era um sonho distante com a necessidade de renda para ajudar dentro de casa.

Chegou a tentar a sorte na base do Icasa, mas não obteve sucesso. O sonho do esporte então se realizou apenas em 2012, quando abandonou a carreira de vendedor de moto e partiu para Iguatu, sem sequer uma formação.

No Azulão, conquistou o acesso à 2ª divisão estadual e acumulou passagens por equipes cearenses até chegar no Floresta, onde obteve a entrada na elite do Estado e o título da Fares Lopes de 2017, levando o Verdão da Vila Manoel Sátiro para a Copa do Brasil. O Ferroviário então surgiu após Cariús brilhar no Estadual de 2018, com nove gols.

Outras baixas

O Ferroviário também anunciou o desligamento do lateral direito Lucas Mendes e do volante Mazinho durante a disputa da Taça Fares Lopes.

Na estreia, o Tubarão venceu o Fortaleza, por 1 a 0, ontem, no Estádio Presidente Vargas (PV). A equipe, treinada por Marcelo Veiga, busca o bi do torneio para garantir vaga na Copa do Brasil 2020.