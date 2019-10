Artilheiro dos gols decisivos: Wellington Paulista se destaca por gols importantes na Série A

O empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no último sábado (26), garantiu um importante ponto ao Fortaleza. Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor chegou aos 32 e impediu ainda que a Raposa se aproximasse e deixasse o Z-4. E o resultado só foi obtido por conta da eficiência do atacante Wellington Paulista. Decisivo, ele voltou a fazer o Leão do Pici pontuar na tabela, algo que geralmente ocorre quando o centroavante marca gols.

Os 11 gols que WP9 tem no Campeonato Brasileiro ocorreram em oito partidas diferentes. Destas, em somente duas o Fortaleza saiu de campo derrotado. Ou seja, em 75% das vezes que WP9 balançou as redes adversárias, o Tricolor pontuou. Foi assim nas vitórias sobre Grêmio, Chapecoense, Avaí e Athletico-PR, além dos empates contra Cruzeiro e Santos.

Ao todo, ele já participou diretamente com gols na obtenção de 14 pontos dos 32 que o time tem na tabela de classificação, o que comprova o caráter extremamente decisivo do centroavante leonino. Além disso, deu duas assistências para gols na temporada.

Persistência

"Um gol muito chorado, mas muito importante pra gente. Foi um empate com gostinho de vitória, até porque a gente não deixou o Cruzeiro encostar. Mais importante no Campeonato Brasileiro é estar somando pontos. Era isso que a gente queria. Lógico que queríamos vencer, mas a gente tinha que buscar ao menos o empate", celebrou o camisa 9.

Ao marcar o gol de empate no Mineirão, Wellington Paulista se tornou o 3º artilheiro do Brasileirão, com 11 gols.

Balançar as redes dos oponentes ocorre com base na insistência. O experiente centroavante, de 36 anos, é o jogador do Fortaleza que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 49 finalizações em 22 jogos realizados. A média é de um gol a cada duas partidas.

O próximo desafio do Leão será novamente fora de casa, já na quarta-feira (30), contra o Avaí, às 19h30. Contra o atual lanterna da competição, já virtualmente rebaixado, WP9 garante que o Tricolor terá que apresentar postura diferente da contra o Cruzeiro.

"A gente precisa tomar gol para acordar, mas quando acordamos, colocamos qualquer time na rodada. Foi assim contra o Flamengo, Grêmio... Então, precisamos tomar esses jogos como lição e ter mais posse de bola desde o início, ser agressivo. Atacar para se sair melhor fora de casa", explicou.

Para esta partida, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o volante Felipe, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série e está suspenso. Os volantes Nenê Bonilha, Araruna e Derley são as opções do treinador tricolor mais prováveis para assumir a vaga.