Argel Fucks faz mudança e tem Ceará quase pronto para estreia

Os torcedores do Ceará contam os dias para a estreia na temporada. A ansiedade é grande, mas o alento é que o tempo de espera agora é curto e já no domingo (26), o Vovô entrará em campo para a primeira partida oficial em 2020, contra o Frei Paulistano. Para a estreia na Copa do Nordeste, o técnico Argel Fucks já tem o time praticamente definido.

Nos últimos dias, o comandante alvinegro vem esboçando a equipe que deverá mandar a campo para o duelo contra o time sergipano. Além da questão física, o treinador tem se preocupado em realizar atividades táticas, já com foco no adversário. Inclusive no jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas (Safece), o técnico do Vovô pôde analisar a base do time que é vista como ideal para iniciar a temporada.

A linha defensiva do Alvinegro já está definida, assim como os volantes. Os reforços Fernando Prass, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco e Charles se juntam aos remanescentes Samuel Xavier, Luiz Otávio e Fabinho no setor.

A tendência, porém, é que Argel faça ao menos uma mudança em relação aos 11 que iniciaram o amistoso da última sexta-feira (17), e esta será no sistema ofensivo. Ontem, em Porangabuçu, ele comandou treino técnico-tático em campo reduzido e escalou o time principal com Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Felipe Silva, Vinícius e Rogério; Rodrigão.

Nesta composição, Rogério é o ponta do lado esquerdo enquanto Felipe Silva e Vinícius se revezam entre a ponta direita e a faixa central.

A entrada de Vinícius no lugar de Mateus Gonçalves garante um meio de campo mais técnico e criativo, com melhor capacidade de passe, de articulação e também um maior poder de finalização. Por outro lado, perde em velocidade e agilidade.

Mesmo com a possibilidade de perder vaga no time titular, o atacante Mateus Gonçalves vê com bons olhos a qualificação do elenco do Alvinegro e a competitividade que haverá na briga pela titularidade.

"Os jogadores que chegaram são bons nomes, bons jogadores e vêm para ajudar. Agora é continuar trabalhando forte porque a briga vai ser sadia. É um motivo de alegria e satisfação ter bons jogadores no nosso elenco", disse. E seguiu, finalizando. "O projeto do Ceará está ficando cada vez mais forte", destacou o "Raio", como é conhecido pela torcida do Vovô.

Rafael Sóbis

Principal contratação do Ceará para 2020, o atacante Rafael Sóbis já participa das atividades com bola junto ao restante dos companheiros. Ontem, ele ficou no time reserva e atuou como centroavante em coletivo comandado por Argel Fucks.

Porém, sem entrar na equipe principal, ainda por não apresentar a melhor forma física, o atleta tem realizado a preparação com bastante cautela. Para a partida de domingo, a tendência é que ele vá como opção no banco de reservas, com a possibilidade de entrar no segundo tempo.