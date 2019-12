Arena Castelão pode ser decisiva para Ceará e Fortaleza na Série A

Casa. Aos clubes é sinônimo de incentivo da arquibancada, gramado conhecido, vestiário próprio e ânimo extra. Aos representantes cearenses, inclusive, significa Arena Castelão. E se os objetivos traçados são diferentes, o fim da Série A ainda reserva um jogo no estádio tanto para Ceará como para o Fortaleza.

O último ato, apesar de rodadas distintas, surge como um desfecho das respectivas campanhas. Como o esporte, o resultado é uma incógnita, o que surge como garantia é a lotação dos assentos. Assim, diante de um grande público, Vovô e Leão colocaram à venda 52.525 ingressos - carga máxima do Gigante da Boa Vista.

Salvação para o Vovô

Quem primeiro utilizará o espaço será o Vovô. É sabido que o momento do time é difícil na competição, com risco iminente de rebaixamento. Todavia, o primeiro objetivo do torcedor do Ceará sempre foi apoiar o grupo de forma incondicional, mesmo que na parte de baixo da tabela.

É esse sentimento que move o recém-chegado Argel Fucks. Após estrear com empate diante do Athletico/PR, no mesmo estádio, o treinador ressaltou que acredita em melhor público diante do Corinthians, amanhã, às 19h30, pela 37ª rodada - o borderô registrou 24.262 espectadores contra o Furacão.

"Gostei muito da exibição, os jogadores foram uns verdadeiros soldados dentro de campo, e é isso que a gente quer. Vamos recuperar todo mundo e nos preparar. Nós tivemos um público de 24 mil, mas se falava muito em mudar a atitude. Então vamos ter agora uns 30 mil, pode ter certeza. Porque o torcedor viu um time que representa ele. Não faltou vontade, determinação, atitude, e os jogadores deram a vida e a alma", explicou o treinador.

Para atrair o torcedor, a diretoria do Ceará disponibilizou ingressos a partir de R$ 5 (meia). Os setores agraciados pela promoção são o Superior Central, Inferior Norte, Inferior Central e Inferior Sul. As únicas alas não agraciadas são os assentos especiais, que custam R$ 100 (inteira) e o premium, comprado por R$ 140 (inteira).

Coroação do Leão

O Fortaleza teve o maior capítulo da história centenária do clube em 2019. Com os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, o time ainda assegurou vaga na Sul-Americana e tem chance de se classificar para a Libertadores.

No ápice da glória, o capítulo de coroação do Leão ocorre domingo (8), às 16 horas, na Arena Castelão. Justamente um clássico nordestino, logo na 38ª rodada - antes, o time de Rogério Ceni encara o Fluminense, amanhã, às 21h30, no Maracanã, em duelo que encerra a sequência fora.

O choque entre tricolores também é um momento de união entre torcida e o Fortaleza, já que se trata do último compromisso do ano. E assim, Ceni convocou a força das arquibancadas: "Gostaria de todos vocês neste domingo no Castelão. Seria de uma importância muito grande esses atletas, por tudo que fizeram pelo Tricolor do Pici, se vocês estiverem junto da gente. Contamos com a sua presença".

Os bilhetes estão sendo comercializados a partir de R$ 15 (meia), no Inferior Norte. Já a entrada mais cara custa R$ 150 (inteira), localizada no setor Premium, que é exclusivo aos sócios-torcedores.