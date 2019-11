Após vitórias, Ceará e Fortaleza reduzem chance de queda

A luta pela permanência na elite está cada vez mais quente, restando nove rodadas para o fim da Série A. Com oito clubes envolvidos, entre eles, Fortaleza e Ceará, sonhando em fugir das três vagas abertas, já que o Avaí já está praticamente rebaixado, ao precisar vencer todos os jogos daqui para frente. Assim, além dos dois times cearenses, lutam pela permanência: Atlético/MG, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, CSA e Chapecoense.

Após vitórias importantes pela 29ª rodada, Leão e Vovô chegam à reta final em situações parecidas - mais confortáveis -, por isso precisarão de campanhas semelhantes para permanecerem na elite.

O Tricolor de Aço, melhor colocado, em 12º, com 35 pontos, precisará de mais 10 (dos 27 possíveis) para garantir espaço na competição; desta forma, o aproveitamento terá de ser de 37%. Para simplificar, o Leão precisaria ganhar mais três jogos dos nove e empatar um. É próximo do aproveitamento que tem hoje o Cruzeiro, de 36,8%, 16º colocado e abaixo do Leão na tabela.

O Fortaleza fará cinco jogos em casa (Atlético/MG, Ceará, CSA, Santos e Bahia), e quatro fora (Corinthians, Internacional, Goiás e Fluminense).

Até o momento, pelo aproveitamento do Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a pontuação necessária para a permanência seria de 43 pontos. Mas a sequência da Série A pode mudar este número, caso o aproveitamento dos times da parte de baixo da tabela aumentem seu aproveitamento, como está ocorrendo.

Ceará

O número "mágico" de 45 pontos é a linha de corte pois, desde que a Série A passou a ser disputada por pontos corridos com 20 participantes, em 2006, este é o número seguro para um clube evitar o rebaixamento.

Já o Vozão, em 15º, com 33 pontos, precisará de dois pontos a mais do que o Fortaleza, ou seja, 12. O número é equivalente ao aproveitamento de 44,4%, um pouco maior do que os 37,9% atuais do Alvinegro. Assim, reagindo com o técnico Adílson Batista, o Vovô necessita chegar próximo ao aproveitamento do Goiás, 10º colocado e seis pontos à sua frente na tabela. Para simplificar: o Ceará ainda precisa vencer quatro jogos.

O Alvinegro terá quatro partidas em casa (Internacional, São Paulo, Athletico/PR e Corinthians) e cinco fora (Palmeiras, Fortaleza, Chapecoense, Flamengo e Botafogo). Nota-se que um destes jogos fora de casa é um Clássico-Rei, o que é um alento ao Vovô, único clube que fará cinco jogos no estádio em que manda seus jogos.

Analisando os adversários de Ceará e Fortaleza, há informações a destacar. O Tricolor é o clube que terá mais confrontos diretos, os chamados jogos de 'seis pontos', com o maior número em casa (Atlético/MG, Ceará, CSA e Fluminense). Já o Ceará é a equipe que mais enfrenta integrantes do G-8 do campeonato, que protagonizam disputa por título ou Libertadores (Palmeiras, Internacional, São Paulo, Flamengo e Corinthians).

Após o fim da 29ª rodada, favorável aos times cearenses, as chances de rebaixamento diminuíram. Segundo o Chance de Gol, site de probabilidades futebolísticas, o Fortaleza tem apenas 2% de possibilidades de ser rebaixado, enquanto o Ceará tem 15%. Os outros ameaçados são Atlético/MG (5,5%), Botafogo (18%), Cruzeiro (22,4%), Fluminense (51,7 %), Cruzeiro (69%), CSA (84,6 %), e Chapecoense (99,5 %).

Embora separados por poucos pontos, as chances de queda variam pela tabela e o momento no campeonato. Ceará e Botafogo têm a mesma pontuação, 33 pontos, mas o time carioca tem uma tabela mais difícil e uma das piores campanhas do returno, somando seis pontos (o Vovô somou 11).

É o mesmo caso de Fortaleza e Atlético/MG, que por coincidência se enfrentam hoje. Ambos têm 35 pontos, mas o Galo está no Z-4 do returno com 8 pontos conquistados, enquanto o Leão somou 13.

Sonho

As chances de Fortaleza e Ceará são maiores para uma vaga na Sul-Americana. O Leão tem 61,8 % de chances de classificação, enquanto o Vozão tem 18,5 %.

"Nosso sonho é conquistar pontos o mais rápido possível para não brigar por vagas no fim da competição. Diante de todas as adversidades, nosso objetivo sempre foi manter o Fortaleza na Série A. Quiçá poder disputar uma competição internacional", analisou o técnico do Leão, Rogério Ceni, de olho em uma vaga na Sul-Americana, que seria inédita para o Tricolor.

O zagueiro do Vovô, Valdo, também sonha com uma vaga na competição internacional, a 3ª participação da história do Vozão. "Para a Sul-Americana, a gente tem muitas possibilidades. Não vai ser fácil, primeiro temos que evitar o rebaixamento, mas nossa equipe tem um motivacional muito acima. Trabalharemos para buscar isso", disse ele.

Times cearenses lutam pela permanência na Série A com mais seis clubes restando nove rodadas para o fim: Atlético/MG, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, CSA e Chapecoense

+

Com 32 pontos e na 15ª colocação, o Ceará tem três de vantagem para o Z-4. Por isso, seu risco de cair é de 15%

Com 35 pontos e na 12ª colocação, o Fortaleza tem cinco de vantagem para o Z-4. Por isso, o risco de cair é de 2%