Após ser campeão do Nordeste, Leão enfrenta o Flamengo no RJ

Para os jogadores do Fortaleza e para a sua comissão técnica, a festa do título do Campeonato do Nordeste já é algo que ficou marcado na memória dos jogadores, faz parte da história do clube, mas o time precisa provar, na Série A do Campeonato Brasileiro, que pode surpreender. Para tanto, o Leão encara dois compromissos "indigestos" pelo competição na sequência.

Hoje, enfrenta o Flamengo, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro; e no dia 8, às 19 horas, joga contra o Grêmio, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A sequência é pesada para o time cearense, que espera surpreender os adversários, considerados favoritos ao título.

Na 14ª posição da tabela, com sete pontos, o Leão do Pici necessita avançar para a faixa intermediária, mas os desafios são grandes nessa sequência de jogos.

Sistema

Como tem a característica ofensiva, o Tricolor do Pici deve jogar da mesma maneira das partidas anteriores, embora sabendo que irá enfrentar um dos melhores elencos do campeonato. Apesar de sair para o jogo, o volante Juninho, que retorna ao time, lembra que é preciso muito respeito pelo Flamengo.

"Nós encaramos a Série A como se fossem 38 finais e estamos entrando na sétima final, contra o Flamengo. É um time de altíssimo nível, com grande investimento e vem de uma mudança no comando técnico. Isso só faz motivar os jogadores que não estão sendo aproveitados", avaliou o volante Juninho.

Por ser natural do Rio de Janeiro, a família de Juninho vai estar presente torcendo por ele, nas arquibancadas. "Nós precisamos respeitar o Flamengo, pelo seu alto padrão técnico, mas necessitamos de obediência tática, para quem sabe, surpreender os rubro-negros", completou.

O técnico Rogério Ceni deve promover cinco ou seis modificações para colocar em campo os que estiverem menos fatigados. O goleiro Felipe Alves, os volantes Juninho e Gabriel Dias, o lateral Carlinhos e os atacantes Kieza e Marcinho devem ser titulares.

O atacante Wellington Paulista, com estiramento na panturrilha esquerda, ficará de fora e seu substituto poderá ser o atacante Kieza.

Flamengo

No Rubro-Negro, o técnico interino, Marcelo Salles, não revelou suas intenções quanto ao time que lançará. Seu antecessor, Abel Braga, iria poupar jogadores, mas Marcelo deve entrar com a maioria dos titulares da equipe.

Brasileiro Série A - 7ª rodada. Estádio Nilton Santos, no Rio. Data: 1º de junho -16 horas. Flamengo: Diego Alves; João Lucas, Rodrigo Caio, Thuler, Renê, Cuéllar, Diego, Arrascaeta; Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Marcelo Salles.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Juan Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Juninho, Romarinho, Júnior Santos, Kiezae e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Rodrigo D'alonso Ferreira (SC). Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e do GloboEsporte.Com/ce e Premiere.