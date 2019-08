Após quatro derrotas, Ferroviário precisa de 7 pontos em três jogos

A classificação do Ferroviário para a 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro virou um drama. O time saiu da liderança folgada para uma fase ruim, com quatro derrotas seguidas e a vaga que parecia certa, ficando ameaçada.

Em 4º lugar, com 23 pontos, o Ferroviário tem mais três jogos para definir sua situação, já que não corre mais risco de rebaixamento. O time enfrenta o Treze, no domingo (11), às 16 horas, no Amigão. Depois, encara o Imperatriz, sábado (17), às 19 horas, no Frei Epifânio, e o Confiança, no domingo (25), às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Os adversários diretos do Ferroviário são cinco: Náutico (24 pontos), Confiança (24), Imperatriz, Botafogo/PB e Santa Cruz (todos com 21).

Chances

O site Chance de Gol dá 58,3 % de probabilidade do Ferrão se classificar. A matemática é a seguinte: conquistando mais sete pontos (duas vitórias e um empate), o time coral chega a 30 pontos e garante vaga no mata-mata. A pontuação já foi alcançada na rodada anterior pelo líder Sampaio Corrêa, único classificado.

Caso conquiste seis pontos, vencendo dois adversários e chegando aos 29, terá que torcer para que três de seus cinco adversários diretos também tropecem. Segundo o Chance de Gol, as probabilidades de classificação para quem terminar com 29 pontos é de 97 %.

Se chegar aos 28 pontos, ou seja, somando mais cinco, com uma vitória e dois empates, o Ferrão ainda tem boas chances de passar: 80%.

Com 27 pontos, a chance é de apenas 50%, pois precisaria de uma difícil combinação de resultados. "O Ferroviário depende só de si", disse o técnico Marcelo Veiga.