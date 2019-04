Após permanência em 2018, Ceará quer se afirmar na elite nacional

O Ceará chega para a Série A iniciando um novo ciclo após a saída do técnico Lisca, responsável direto pela reação espetacular em 2018 que manteve o Ceará na elite. E com uma base do elenco do ano passado, agora mais 'cascudo' pela experiência adquirida na edição anterior, o Vozão tem um ano de afirmação na Série A.

E com técnico novo, Enderson Moreira, investindo em contratações, como os atacantes Bergson e Matheus Gonçalves, o Vovô chega com os pés no chão, pensando primeiro na permanência.

O novo técnico Enderson Moreira, comandou o Bahia na Série A do ano passado e foi bem, com a 11ª colocação classificado para a Copa Sul-Americana, competição na qual o Vovô bateu na trave, por pouco não se classificando na última rodada contra o Vasco no Castelão.

Ver Enderson repetir o feito pelo Ceará seria um sonho para a torcida alvinegra, que promete ser mais uma vez a maior força do clube para ficar na elite, apesar dos três fracassos no ano, eliminado da Copa do Brasil e do Nordeste, e a perda do Estadual para o Fortaleza.

O novo treinador, apresentado na última quarta-feira, prometeu um time corajoso e ofensivo, contrastando com a equipe montada por Lisca no ano passado, bem fechada e de transição rápida e letal no contra-ataque.

"Eu quero um time corajoso, ofensivo, sempre protagonista e buscando o gol. Estou muito otimista para a Série A, e o Ceará tem condições de fazer uma campanha segura para a permanência. Queremos uma campanha regular. A Série A não é uma corrida de velocidade, e sim de resistência", disse Enderson Moreira.

Com bons valores no elenco, principalmente na defesa, com nomes como Luiz Otávio, Tiago Alves, Samuel Xavier e Carleto, o Ceará pode fazer uma campanha mais segura que em 2018.