Após marcar, Wellington Paulista deve ser titular no Fortaleza contra o Botafogo

Mais confiante para seguir jogando a Série A do Campeonato Brasileiro - após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico/PR - o Fortaleza tentará pontuar na competição neste domingo (5), às 16h, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, diante do Botafogo. Os dois times estão vindo de triunfos no Brasileirão.

O Fortaleza derrotou o Athletico/PR por 2 a 1, na Arena Castelão, enquanto o Botafogo, também sob seus domínios, derrotou o Bahia por 3 a 2. Portanto, motivação é o que não falta aos dois.

As dificuldades de jogar uma Série A para o Leão, que retorna à competição a qual disputou pela última vez em 2006, são bem conhecidas dos jogadores, pelo menos nas entrevistas.

"A gente sabe que no Campeonato Brasileiro vão ter jogos que a gente vai ganhar fazendo quatro gols; vai perder, tomando quatro gols e assim por diante. É um campeonato muito difícil e a gente tem que pensar que cada rodada é uma decisão, e eu espero que o time corresponda de uma maneira muito boa", disse o volante Felipe Araruna.

Sequência

O Leão do Pici enfrenta o Botafogo hoje, mas, no dia 9, já pega o Santa Cruz/PE pela semifinal, em jogo único da Copa do Nordeste, o que é um sacrifício para os atletas.

"O Rogério já tinha falado com nós jogadores que iria rodar o elenco, porque são muitos jogos em pouco tempo, então, todos vêm treinando bem para que quando surgir a oportunidade, poder aproveitar", completou Araruna.

O técnico Rogério Ceni fez somente treinos fechados, desde quando venceu o Athletico/PR e, por conta disso, vem mantendo segredo sobre a formação que lançará contra o Botafogo.

O certo é que ele promoverá uma mudança obrigatória. O atacante Kieza, que atuou por último no time da Estrela Solitária, não poderá enfrentar o clube a que pertence. Ele será substituído por Wellington Paulista.

Felipe

Não se sabe se o volante Felipe, que estava com uma contusão no joelho, poderá participar da partida, mas o Leão ganha um reforço: Juninho, que trocou o Vovô pelo Leão. O volante, que foi muito elogiado por Rogério Ceni, poderá fazer a sua estreia, mas não se sabe se no decorrer ou logo no início. O restante da equipe deverá ser o mesmo.

Botafogo

No Botafogo, o técnico Eduardo Barroca quer o time embalado, com duas vitórias em casa. A primeira já surgiu frente ao Bahia e ele busca mais uma, desta feita contra o Fortaleza. O meia Cícero declarou que considera o Brasileirão muito parelho nesse início. "É difícil falar do Campeonato Brasileiro, um dos mais equilibrados do mundo. Quem ganhou na primeira rodada, perdeu na segunda e a gente sabe que, fora de casa, é tentar ganhar pontos, mas dentro não pode deixar escapar", disse Cícero. Eduardo Barroca deve sacar o lateral Marcinho, que não foi bem na estreia contra o São Paulo para a entrada de Fernando Constanza.

Fortaleza e Botafogo se enfrentaram pela última vez em Brasileiros em 2006, quando o time carioca ganhou as duas (1 a 0 e 3 a 2). Mas os tricolores querem escrever essa história com um placar diferente