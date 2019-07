Após empate contra o Fluminense, Ceará ganha opções

Durante os treinos visando o retorno da Série A, jogadores e técnicos dos times brasileiros projetaram melhorias em suas equipes quando a bola rolasse, destacando o tempo de preparação, cerca de 20 dias de treinamentos. No Ceará, o técnico Enderson Moreira esperava uma evolução, embora sem ter a certeza de que aconteceria, como admitiu em entrevista antes do jogo com o Fluminense, no Maracanã.

Mas após os 90 minutos e o empate em 1 a 1 contra os cariocas, o técnico pode tirar conclusões para a sequência da competição, e mais urgentemente, para o jogo com o Palmeiras, no sábado (20), às 19 horas, na Arena Castelão.

"O time no 2º tempo teve uma postura mais ativa, procurou explorar as situações que tínhamos observado que o Fluminense poderia nos proporcionar. Poderíamos ter conquistado um resultado melhor, mas vamos evoluir ainda mais na Série A", disse Enderson Moreira.

Na escalação inicial contra o Flu, foram quatro mudanças, com Tiago Alves na zaga, William Oliveira de volante e a dupla de atacantes Felippe Cardoso e Rick.

Delas, apenas os atacantes Felippe Cardoso e Rick não fizeram uma boa partida, embora o primeiro tenha mostrado tecnicamente que pode ser útil. Ao sacar Rick no intervalo, Enderson viu sua equipe melhorar com a entrada de Mateus Gonçalves. O 'Raio' foi a melhor opção para os contra-ataques e marcou um gol, anulado pelo árbitro após consulta ao VAR. Assim, Mateus deve formar o ataque alvinegro ao lado de Felippe Cardoso contra o Palmeiras.

No meio, William Oliveira, mesmo sem ritmo após cirurgia no ombro, mostrou muita raça e arriscou finalizações, devendo ser mantido como titular ao lado de Ricardinho.

Sem Fabinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Enderson tem três saídas. A mais simples é escalar Auremir, mantendo o trio de volantes. A segunda opção é escalar três zagueiros, com Tiago Alves, que jogou bem, Valdo e Luiz Otávio, retornando à campo após suspensão. A terceira, é recuar Fernando Sobral para a função de volante, jogando ao lado de William Oliveira e Ricardinho.

Mais opções

Além do time titular, o técnico do Ceará pode ganhar opções tão esperadas pela torcida, como Juninho Quixadá, Pedro Ken e Wescley, embora ele tenha preferido a cautela.

"Tanto Wescley, quanto Juninho Quixadá estão se preparando. São jogadores que estão treinando, estão se preparando. Estamos com muito cuidado porque são atletas importantes para nós, extremamente qualificados e nós não queremos arriscar e perdê-los novamente", afirma.

Outra mudança após o jogo contra o Flu é a confiança. O empate em 1 a 1 foi considerado bom por ser fora de casa e contra um rival direto, deixando o grupo mais confiante para o jogo contra o Palmeiras. "Vamos propor um jogo. O Palmeiras tem um ritmo muito reativo, uma equipe intensa, mas cabe mantermos nosso ritmo e proposta de atuação", disse Enderson.