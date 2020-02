Após eliminação na Copa do Brasil, Caucaia recebe Guarany

O momento do Caucaia não é nada positivo. Recém-eliminado da Copa do Brasil, após perder de virada para o São José/RS, a Raposa desperdiçou a chance de faturar R$ 650 mil por não ter avançado em sua 1ª competição nacional. Hoje (16), tem a chance de afastar a fase ruim contra o Guarany de Sobral, às 16h, no Estádio Raimundão, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense.

O time metropolitano está há 8 jogos sem vencer (4 empates e 4 derrotas), tendo triunfado pela última vez contra o Floresta, por 4 a 2, na 2ª rodada da 1ª fase do estadual. No certame atual, amarga a lanterna, sem nenhum ponto.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o clube anunciou o desligamento do técnico Luan Carlos, que havia assumido a equipe há apenas 10 dias da maior partida de sua história. A opção de deixar o clube foi do próprio treinador, pegando o Caucaia de surpresa.

O novo comandante da Raposa é Paulo Schardong, apresentado na sexta (14), quando fez seu 1º treino no clube. O gaúcho fez bom trabalho no Barbalha nesta temporada.

Já seu adversário sobralense vem de um bom momento. Campeão do 1º turno do Cearense, o Guarany está em situação tranquila nesta fase, com 3 pontos, na 5ª posição, brigando com Pacajus pelo saldo de gols para chegar ao G-4 e disputar sua segunda semifinal seguida.

O time comandado por Washington Luiz está há duas semanas sem jogar. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Ferroviário, no Junco. Desde então, o Bugre procura manter o ritmo para o confronto de hoje.

Com os experientes Siloé e Ciel - artilheiro do Cearense com 6 gols ao lado de Cléber -, o Guarany aposta em explorar os contragolpes contra a Raposa, usando seu goleador como pivô para as chegadas de Siloé e de Patuta pelas pontas. Já o Caucaia conta com o veloz Jacaré pelo extremo esquerdo para incomodar os visitantes.

Caucaia e Guarany se enfrentam nesta tarde, no Estádio Raimundão, pelo Estadual. Jogo terá transmissão da TV Diário, com início de jornada às 15h50. A narração é de Tom Barros e comentários de André Almeida