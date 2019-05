Após duas derrotas seguidas, Ceará terá semana para se reagrupar

A semana que passou não foi fácil para o Ceará. Mesmo jogando bem, o Vozão foi derrotado fora de casa pelo Cruzeiro na quarta-feira por 1 a 0 e, no sábado, no Castelão, pelo Atlético/MG por 2 a 1, amargando dois resultados negativos na Série A após uma estreia animadora com goleada, por 4 a 0 diante do CSA.

Além das duas derrotas, o elenco do Vovô teve problemas de logística até chegar a Belo Horizonte para o jogo com o Cruzeiro, se desgastando bastante entre aeroportos e hotéis. Também perdeu o técnico Enderson Moreira acometido por dengue, para o jogo seguinte, como também Leandro Carvalho por gripe.

Diante do Atlético/MG, o Vozão sofreu mais uma vez perdendo chances claras de gol e terá uma semana cheia para se reorganizar, ganhando mais opções no elenco e trabalhando melhor a parte física, comprometida após semana difícil, visando o jogo contra o Goiás, às 21 horas no próximo sábado, no Serra Dourada.

Além de recuperar o grupo fisicamente, - o fim do jogo com o Galo mostrou um time esgotado - Enderson Moreira poderá conhecer melhor seu grupo, ganhando mais opções, como o meia Thiago Galhardo, trabalhar melhor Bergson e Matheus Gonçalves, que jogaram apenas partes dos jogos, como os retornos de Wescley e Felipe Silva, que foram liberados, ontem, pelo departamento médico, iniciando os trabalhos físicos.

"Ter a semana livre será importantíssimo. Praticamente não tivemos tempo para trabalhar, com jogo em cima de jogo. Conheceremos mais de perto o elenco, aproveitar melhor alguns jogadores, como o Matheus Gonçalves, e quem sabe o Galhardo, que pediu 10 dias mas a semana é longa e talvez ele esteja à disposição de Enderson contra a Goiás", disse o auxiliar Luiz Fernando Flores, que dirigiu o Vovô na ausência de Enderson.

E fora de campo, a meta é não deixar que o grupo se abale com dois eventos que resultaram nas derrotas: a perda do pênalti contra o Cruzeiro, e o gol sofrido nos acréscimos no Castelão contra o Galo.

"Infelizmente futebol tem dessas coisas. A bola pune. Fizemos um bom jogo, mas não bastou. Jogamos bem contra o Cruzeiro também. Eu já disse aos jogadores, precisamos pontuar. Na Série A o importante é pontuar. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, o grupo é de homens. Coloquei eles pra cima no vestiário. Lembrando que perderam o jogo mas não perderam a guerra, Ceará está com um grupo de jogadores muito profissional. Vamos reagir e voltar a somar pontos", finalizou o auxiliar.

Peso

Sobre o confronto com o Goiás, Luiz Fernando acredita que a equipe jogará da mesma forma, ou seja, buscando a vitória. Ele demonstra respeito ao time goiano, mas sabe que a equipe alvinegra precisa vencer após duas derrotas.

"Depois de uma semana difícil, fizemos um grande jogo. Mas não é pela derrota que a obrigação aumentou. Vamos buscar a vitória sempre. É difícil, aumenta a responsabilidade quando se perde dois jogos seguidos, mas os jogadores não podem levar para eles este peso, levar isso para o outro jogo. Temos condições de vencer o Goiás, jogar para isso, mas só ganharemos se o time for equilibrado, com marcação e toque de bola", diz.

O zagueiro e capitão Tiago Alves espera que, com uma semana de trabalho, os erros sejam corrigidos, tanto ofensivos quando defensivos.

"Temos uma semana para trabalhar erros defensivos, minimizar isso para que o time sofra menos gols. É uma briga nossa. E também precisamos criar mais. Contra o Atlético não materializamos a posse de bola em chances de gol. Fomos perigosos na bola parada. Eu tive uma chance clara mas não criamos tanto", finaliza o defensor.