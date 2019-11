Após descanso, Seleção Brasileira se prepara para jogo com a França

A Seleção Brasileira Sub-17 já virou a chave e está focada na semifinal da Copa do Mundo da categoria, que será na quinta-feira (14), a partir das 20 horas, no Estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. A partida será contra a França, que goleou a Espanha nas quartas de final e chega com moral para a partida que vale vaga na decisão da Copa.

O Brasil se deslocou de ônibus de Goiânia para Brasília e volta a treinar hoje, após uma terça-feira de descanso.

Para o jogo com a França, o Brasil terá a volta do volante Diego Rosa, que cumpriu suspensão no confronto com a Itália. Ele substituirá Talles Costa no que deve ser a única mudança na equipe canarinho.

Com a base mantida, a Seleção Brasileira terá mais entrosamento para enfrentar o time francês, que tem 100% de aproveitamento no Mundial, com 17 gols marcados e apenas dois sofridos.

O Brasil também segue invicto na Copa do Mundo, com os mesmos 100% de aproveitamento da França, mas com 14 gols marcados e três tomados.

"A gente sabe o potencial da seleção da França. Uma das favoritas ao título. A gente sabe que vai ser um grande jogo. Vamos nos recuperar bem, trabalhar bem, estudar bem a equipe da França. A gente sabe também que nosso grupo é muito qualificado. Com certeza vai ser um grande jogo", pontuou Pedrinho, autor de duas assistências na partida contra a Itália.

Enquanto isso, o zagueiro Luan Patrick passou por exames e será reavaliado. Ele chegou a Brasília com uma proteção no punho esquerdo, após se machucar no primeiro tempo da vitória contra a Itália.

A princípio, Luan Patrick não é preocupação para o departamento médico da Seleção. Caso seja preciso o técnico Guilherme Dalla Déa mudar, Renan e Gabriel Noga são as opções.