Após 1ª vitória no ano, Ceará busca boa atuação para convencer

O Ceará, enfim, soube o que é vencer no comando do técnico Argel Fucks. Certo é que o resultado contra o Pacajus foi bom para aliviar parte da pressão, mas a atuação na quarta-feira não foi convincente, e o time deixou o PV sob vaias da torcida. É preciso aliar resultado e desempenho. Jogar bem e convencer. E é com essa missão que o time entra em campo, hoje, para enfrentar o ABC, às 16 horas, na Arena das Dunas, em Natal - a 1ª fora de casa na temporada.

A partida, válida pela Copa do Nordeste, é a primeira de duas que serão decisivas para o treinador em menos de uma semana. Após o duelo de hoje, o Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (12), para enfrentar o Bragantino/PA, pela Copa do Brasil. Jogo único no Pará definirá quem avança à 2ª fase, e Argel sabe que tem a obrigação de ir bem nestes dois confrontos.

Mais que bons resultados, o Vovô tem a missão de conseguir demonstrar desempenho satisfatório, algo que não fez até aqui. Com exceção do 1º tempo contra o Freipaulistano e o segundo tempo contra o Fortaleza, o nível de atuação do Ceará foi abaixo do esperado no restante do período em que esteve em campo.

Mesmo assim, o comandante alvinegro deve continuar realizando rodízio no elenco. A ideia é visualizar a formação ideal para o começo da temporada, algo que o treinador ainda não encontrou.

"Nós não temos ainda uma equipe titularíssima, na ponta da língua do torcedor. Time titular é o que você sai na rua e o torcedor escala do goleiro ao ponta esquerda. Foram só quatro jogos, a gente precisa ter um pouco de calma e tranquilidade, mas vamos botar sempre o que tem de melhor em campo", destacou Argel.

Algo que é visto como positivo ao treinador é a quantidade de peças à disposição, já que o elenco do Vovô é bastante numeroso, com 35 jogadores - cinco goleiros e 30 atletas de linha. É preciso dar oportunidades e realizar testes para saber quem tem as melhores condições de corresponder no momento e também na longa sequência que o clube enfrentará ao longo da temporada.

"A gente vai mesclar, vai rodar a equipe, a confiança é essa. Vínhamos repetindo a equipe nos últimos três jogos e há um desgaste natural dos jogadores. Ainda falta ritmo competitivo, mas a gente tem confiança em todos os jogadores. Temos dois ou três atletas para cada posição, e a gente vai dando oportunidades. Queremos uma disputa sadia entre eles e os próprios jogadores é que vão se encaixando na equipe", ressaltou o técnico.

"Em relação ao entrosamento, vai melhorando a cada dia. Óbvio que ninguém é mágico para que, em menos de um mês, dizer que está entrosado. Mas acho que faz parte do processo e faz parte de uma evolução natural", destacou o goleiro Fernando Prass.

Ao mesmo tempo que realizará testes, a necessidade de vitória sobre o ABC é grande, tendo em vista que o Vovô ainda não triunfou na competição - acumulando dois empates - e o adversário vem embalado por vitória no clássico contra o América-RN, no último domingo, por 2 a 1.