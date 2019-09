Apegado ao histórico, Ceará quer surpreender o Corinthians fora

Um novo jogo, desafios antigos. Quando entrar em campo hoje, em Itaquera, às 11 horas, contra o Corinthians, o Ceará vai tentar reencontrar o caminho das vitórias na Série A do Brasileiro. Com três derrotas consecutivas, a máxima alvinegra é pontuar para manter uma margem segura de distância da zona de rebaixamento.

O confronto abre a 18ª rodada, com o Vovô ocupando a 14ª posição, com 20 pontos - seis distante do 1º integrante do Z-4, a Chapecoense. Em caso de triunfo, o time cearense assegura tranquilidade por até três rodadas a mais, dependendo de outros resultados.

Com uma atuação abaixo no revés para o Athletico/PR, a partida serve para o plantel dar uma resposta técnica em campo. O zagueiro Luiz Otávio é desfalque certo devido lesão na parte anterior da coxa esquerda, que o tira dos gramados por até três semanas.

No entanto, o técnico Enderson Moreira tem retornos importantes, como o lateral Samuel Xavier, o volante Ricardinho, o meia Lima e o atacante Leandro Carvalho, todos prováveis titulares. A missão é propícia até para possibilitar uma melhoria fora de casa: o aproveitamento é de 16,7%.

O trunfo do Ceará é a invencibilidade na nova casa do Timão. Nesta temporada, o Vovô venceu em Itaquera por 1 a 0, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil. No Brasileirão de 2018, o resultado também foi favorável, com empate em 1 a 1 no estádio paulista.

A dúvida para a comissão técnica é a formação ofensiva. Atuando no esquema 4-2-3-1, o time não balança a rede há três jogos, sendo a última vez na vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense, em 8 de agosto. Melhor fisicamente, o meia Wescley foi testado entre os titulares e surge como opção, assim como Mateus Gonçalves, que tem a velocidade como aliada.

Estratégia em campo

Embalado pela torcida e uma invencibilidade de 13 partidas em 2019, o Corinthians tende a adiantar as linhas de marcação e pressionar a saída de bola adversária. Os laterais da equipe paulista costumam explorar espaços até a linha de fundo para se infiltrar e apostar na bola aérea, fundamento forte do time de Fábio Carille.

A estratégia do Ceará precisa ser compacta na defesa, com uma triangulação rápida, pelo meio, para contra-atacar. No duelo, o Timão não conta com, pelo menos, cinco atletas. Fagner e Pedrinho estão defendendo as seleções brasileiras principal e olímpica, respectivamente, enquanto Sornoza foi convocado pelo Equador, e o Araos pelo Chile. Já Evandro se recupera de pubalgia.