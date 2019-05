Aos 41 anos, Formiga renova com o PSG e mira Copa da França

A jogadora brasileira Formiga, de 41 anos, renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2020, anunciou o clube francês. Com isso, a meio-campista, que chegou ao PSG em janeiro de 2017, vai disputar sua 26ª temporada profissional. Ela começou a jogar em 1993, quando o futebol feminino ainda engatinhava e a principal jogadora brasileira era a atacante Sissi.

Antes dessa temporada de 2019/2020, Formiga vai vestir a camisa da Seleção Brasileira para disputar a sétima Copa do Mundo feminina de sua carreira, um recorde, 24 anos depois de sua primeira convocação.

Formiga é uma lenda do futebol feminino e do esporte no Brasil. É a única jogadora da história a ter disputado todas as edições do torneio olímpico feminino, desde sua criação nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996.

Personagem histórica

Incansável e disposta a jogar profissionalmente por mais tempo, a volante segue com muito vigor físico. E essa vontade de continuar jogando é um dos motivos para que o clube francês quisesse seguir com ela por mais tempo no elenco. "Estou muito feliz por assinar mais um ano com o Paris Saint-Germain", disse Formiga, após assinar o seu contrato. "É um novo sonho tornado realidade. Estou muito feliz em saber que o clube acredita no meu futebol, isso é muito para mim. Eu ainda quero ganhar títulos e ajudar minhas parceiras com a minha experiência", completou a volante, que já defendeu o PSG em 58 partidas.

"É uma honra para o clube poder contar com Formiga na próxima temporada", disse Bruno Cheyrou, diretor geral da equipe feminina do Paris Saint-Germain. "É uma lenda do futebol e, apesar de sua idade, a brasileira ainda tem todas as qualidades para fazer parte do grupo parisiense na próxima temporada. Além de seu talento, Formiga é uma jogadora experiente dentro e fora do campo".

Foco no Mundial

Com o contrato renovado, Formiga se prepara para defender a Seleção Brasileira no Mundial que será realizado na França, no período de 7 de junho a 7 de julho.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Austrália, Itália e Jamaica. Com nove derrotas seguidas, a Seleção Brasileira estreia no dia 9 de maio contra as jamaicanas.

Será o sétimo Mundial de sua carreira com a camisa do Brasil, depois de 24 anos defendendo o País. Em 2015, na competição realizada no Canadá, ela se tornou a mais velha jogadora a marcar um gol com 37 anos, três meses e seis dias.