Ao triunfo! Brasil joga pelo título da Copa do Mundo contra a Suécia; entenda

Estolcomo. 1958. Na gélida Suécia, a Seleção Brasileira parte hoje, às 16h (horário de Fortaleza), rumo à conquista do seu primeiro e cobiçado troféu mundial. O sentimento positivo domina o quadro nacional e todos os 68 milhões de brasileiros, sem qualquer trauma de oito anos atrás, quando perdemos tragicamente para o Uruguai, no Maracanã.

A Rádio Verdes Mares (AM 810) transmite o espetáculo ao vivo neste sábado. Às 16h, o couro será rolado para a definição da VI Copa do Mundo.

O treinador Vicente Feola já definiu o time que entrará em campo. O trio que se mostrou poderoso durante todo o certame, especialmente no triunfo magistral contra a França de Fontaine, Pelé, Garrincha e Vavá deve permanecer na linha ofensiva.

Alteração

Uma possível mudança poderá ocorrer na lateral direita, com a entrada de Djalma Santos no lugar de De Sordi. A intenção de Feola é dar maior solidez ao quadro defensivo, que teve a estopa vazada pela primeira vez na guerra contra os franceses.

Para o comentarista Tom Barros, não é o momento de alterações, tendo em vista o bom desempenho defensivo do time, que até agora tomou apenas estes dois gols, estabelecendo-se como melhor defesa do certame até o momento.

"Eu não mexeria no time brasileiro, não. Depois do jogo contra a Inglaterra e quando teve que enfrentar a União Soviética, com a entrada de Garrincha e Pelé, a partir daí o time engrenou. Começou a produzir um futebol de alto estilo, principalmente com Garrincha, assustando todo mundo. Está preparado para superar o trauma de 50, esses complexos nacionais. É a visão que eu tenho. Nada de mudança, a não ser por contusão, algum problema de última hora, mas com todo mundo inteiro, não tem que mexer", avalia o comentarista. Opinião semelhante tem o comentarista Wilton Bezerra, que é ainda mais otimista. Para ele, os jogadores brasileiros cumpriram a sua missão, conquistando o título ou não.

"O jogador Afonsinho falou uma coisa que me tocou. Ele disse que esses jogadores são os santos do altar. Esses santos também passaram a ser os santos do meu altar. Garrincha e Pelé, um negro e um mestiço, já apresentaram o Brasil ao mundo", disse.

Polêmica da camisa

Antes mesmo de entrar em campo, Brasil e Suécia travam batalha fora do campo. A disputa é pela cor das camisas dos times. O suecos não abrem mão do amarelo do uniforme número um, enquanto o Brasil, apesar de ter o uniforme branco como reserva, não quer rememorar o fatídico "Maracanazo".

Coube ao Chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, sair às ruas de Estocolmo para comprar camisas azuis, que referenciarão Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Neste momento, profissionais brasileiros removem os escudos das camisas a amarelas e costuram nas camisas azuis. Que dê sorte!

Ficha técnica

Final da VI Copa do Mundo de futebol

Local: Estádio Rasunda, Estocomo/SUE, hoje, às 16h

Suécia: Svensson, Bergmark, Axbom, Gustavsson; Liedholm, Parling, Borjesson, Gren, Simonsson; Skoglund, Hamrin. Técnico: George Raynor

Brasil: Gilmar, Bellini, Nilton Santos, Orlando Peçanha e Djalma Santos; Didi e Zito; Zagallo, Pelé, Vavá e Garrincha. Técnico: Vicente Feola

Arbitragem: Sr. Maurice Guige, da França

Transmissão: Rádio Verdes Mares, às 16h. Reprise no domingo, às 13h.

