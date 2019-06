Aniversariante, Ceará recebe o Santos para manter boa fase na Série A

O Ceará entra em campo hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro sonhando em se presentear. Afinal, o Alvinegro de Porangabuçu faz 105 anos de uma gloriosa história hoje, recebendo o time paulista Santos, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 7ª rodada da Série A.

E o clube tem tudo para ser recebido por sua torcida no Castelão com toda pompa que merece, como um mosaico especial, pois não é todo dia que um clube aniversaria entrando em campo e em grande fase. São esperadas mais de 50 mil vozes para celebrar o Vozão e empurrar o time para sua terceira vitória seguida na competição, após vencer Grêmio, em casa, e Avaí, fora.

Com 9 pontos, o Ceará é o 9º colocado, e uma vitória hoje pode significar entrar na zona de classificação para a Libertadores, o que seria motivo de mais festa ainda.

Seria um cenário perfeito e semelhante ao que aconteceu em 2010, quando jogou pela Série A no dia de seu aniversário e se deu bem. Nove anos atrás, ao completar 96 anos, o Alvinegro recebeu o Avaí no Castelão e venceu por 2 a 0, gols de Misael e Lopes, saindo ovacionado no Castelão pela torcida, que comemorou ali a liderança provisória da Série A com incríveis 14 pontos em 6 rodadas. O Vovô, que era a sensação da Série A daquele ano, perderia a liderança para o Corinthians no dia seguinte após o time paulista vencer o Internacional, mas os cânticos de "Ah, eu sou o líder", ficarão na memória de todo torcedor do Vozão após aquela vitória.

Para fazer do aniversário um dia memorável para o torcedor, o Ceará espera manter a concentração vista no jogo contra o Grêmio e no 2º tempo diante do Avaí, na Ressacada, quando virou a partida após um 1º tempo ruim.

Caminhada

O técnico Enderson Moreira pode dar mais um voto de confiança ao time base das duas vitórias anteriores, mesmo com Pedro Ken e Ricardo Bueno melhorando muito a produção da equipe ao entrarem no 2º tempo do jogo de segunda-feira.

"Eu acho que nós estamos caminhando bem, mas a equipe não está redonda do jeito que podemos fazer. Se os jogadores conseguissem nesse pouquíssimo tempo estar com tudo implementado, executando maravilhosamente bem, eu ficaria surpreso. Eu acho que nós avançamos em muita coisa. Nós temos feito bons jogos; às vezes desequilibra um pouquinho, mas acho que estamos caminhando bem", disse o técnico.

O treinador admite que a atmosfera festiva o tem preocupado, querendo muita concentração dos jogadores. Para ele, a festa dos 105 anos do clube fica para a torcida.

"É um dia de festa para o torcedor, não para os jogadores e comissão técnica. É um dia de trabalho para nós. Temos pela frente uma das melhores equipes do Brasil. Quero que o nosso torcedor possa entender que é um momento de festa, mas precisamos muito do seu apoio porque é uma batalha, é uma guerra. Nós estamos muito concentrados para isso. Nós estamos nos mobilizando para terminar com a melhor pontuação até a parada da Copa América".

Os jogadores do Ceará também destacam a importância do jogo, mesmo em uma data festiva, um dia especial para a torcida e o clube.

"É uma data muito importante, da história linda do clube, ainda podendo jogar no Castelão com o apoio do nosso torcedor. É um cenário muito bom. Vamos entrar focados para jogar bem, vencer e comemorar depois do jogo. O Santos é um grande adversário e temos que entrar concentrados em vencer nossa terceira partida seguida", disse Samuel Xavier.

Adversário

No Santos, para o jogo deste domingo, o técnico Jorge Sampaoli não terá Gustavo Henrique, Diego Pituca e Soteldo, suspensos por levarem o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Internacional, na Vila Belmiro.

Por outro lado, o treinador argentino terá os atacantes Uribe e Marinho à disposição. Apresentado na segunda-feira, Marinho treinou a semana inteira com o restante do elenco e deve enfrentar o seu ex-clube.

"Vai ser um jogo bom. Eles vêm de uma vitória fora de casa, já são duas seguidas. Terão muitos torcedores deles. A previsão é de mais de 40 mil pessoas. Mas é bom, eu gosto de jogar quando o estádio está cheio. Espero que a gente possa fazer o nosso melhor lá e sair com a vitória. Isso vai nos dar tranquilidade para a sequência do campeonato", afirmou Marinho.

O Alvinegro de Porangabuçu, que faz 105 anos de uma gloriosa história hoje, recebe o Santos, na Arena Castelão, às 16 horas, pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro, em busca de sua 3ª vitória seguida.

Ficha técnica - Série A do Brasileiro - 7ª rodada. Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Data: 2 de junho - 16 horas. Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Fernando Sobral e Ricardinho; Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Bergson.Técnico: Enderson Moreira.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Carlos Sánchez, Jean Lucas, Jean Mota e Rodrygo; Eduardo Sasha e Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli. Árbitro: Ricardo Marques (MG). Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e do GloboEsporte.Com/ce e Premiere.