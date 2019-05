Animadores sinais na segunda rodada

Não conto o número de vezes em que ouvi a seguinte pergunta: Ceará e Fortaleza terão condições de permanecer juntos na Série A em 2020? Pelas duas primeiras rodadas, não há como formar um juízo seguro a respeito do assunto, mas alguns sinais animadores indicam que, com um pouco mais de ousadia, isso será possível. A vitória do Fortaleza sobre o Athletico-PR revelou um tricolor capaz de superar, como superou, o terrível trauma de uma estreia desastrosa diante do Palmeiras, quando goleado por 4 a 0. Mostrou ter personalidade para dar a volta por cima, mesmo diante de forte pressão. Ora, o grupo sabia que não poderia tropeçar no jogo com o Athletico-PR, porque geraria situação extremamente emergencial para o jogo seguinte. Agora, a vitória aliviou tensões no Pici, e o ambiente tornou-se favorável a uma preparação serena, sem apertos. Quanto ao Ceará, não obstante a derrota, a boa produção em Minas Gerais revelou ter o time o mesmo perfil do ano passado, quando empreendeu reação nas mãos de Lisca. Perdeu o jogo para o Cruzeiro, mas poderia até ter vencido, pois oportunidades para tal houve. Positivas impressões nesta segunda rodada.

Cobrança

O atacante Wellington Paulista vinha sofrendo forte pressão porque seu gol não saía. Agora, que desencabulou na vitória sobre o Athletico-PR, certamente poderá alcançar a serenidade necessária para produzir o futebol de qualidade que lhe está sendo cobrado. Ele ainda está um pouco abaixo do rendimento dos demais, mas pode, sim, entrar no ritmo, se mantido pelo treinador.

Capricho

Série A não permite erros. O castigo é cruel para quem desperdiça oportunidades de gol. Há times que priorizam a utilização de jogadores cirúrgicos nas conclusões porque eles fazem a diferença. Perder pênalti faz parte, mas não custa nada um pouco mais de capricho. Alerta a Ricardo Bueno. Perder chance como a que Bergson perdeu também não pode passar sem um puxão de orelha.

Próximos

Amanhã, no Castelão, o Ceará receberá o Atlético-MG, que vem de duas vitórias, enquanto, no domingo, o Fortaleza enfrentará o Botafogo, no Rio. Dois ótimos momentos para novas avaliações. Confesso que estou confiante.

Primeiros resultados colocam São Paulo e Atlético-MG com 100% de aproveitamento, ou seja, dois jogos e duas vitórias. O São Paulo ganhou do Botafogo e do Goiás. O Atlético ganhou do Avaí e do Vasco. Bom começo para ambos. O Atlético-MG só ganhou um título de campeão brasileiro, o de 1971.

Que sofrimento interminável o do Vasco da Gama que passou a ser eterno lutador para não ser rebaixado. Há alguns anos, brigava pelos primeiros lugares. Agora vive lutando para não cair. Na Série A atual, dois jogos, duas derrotas. Lanterna. Ainda bem que há tempo para tentar reverter a situação.