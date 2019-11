André Gomes, do Everton, quebra perna após carrinho

Everton x Tottenham, disputado ontem, em Liverpool, pelo Campeonato Inglês, não terminou bem dentro de campo. Um lance infeliz com um resultado drástico vai marcar a história da partida terminada em 1 a 1. O meia André Gomes, dos Toffees, sofreu uma fratura na perna direita depois de um carrinho do sul-coreano dos Spurs. Em choque, Son imediatamente acusou o golpe ao ver a gravidade do lance que protagonizou e começou a chorar em campo. Ele ainda seria expulso da partida pelo árbitro.

O lance ocorreu aos 31 minutos do 2º tempo. Em jogada no ataque do Everton, Son aplicou um carrinho para interromper a arrancada de André Gomes pelo lado esquerdo. Naquele momento, o Everton perdia por 1 a 0. O português conseguiu escapar do choque direto, mas se desequilibrou e caiu junto a Aurier, que também estava no desarme da bola.

Na queda, o pé de André Gomes ficou preso ao gramado, ocasionando a fratura. O português gritou de dor e levou a mão ao pé. Os atletas ao redor reagiram com espanto e desespero.

Son também ficou chocado após notar o que seu carrinho fez. O sul-coreano levou as mãos ao rosto e começou a chorar, enquanto jogadores dos dois times estavam espantados com a grave lesão. Mesma reação da torcida presente no Goodison Park.

Expulsão

O árbitro da partida, Martin Atinkson, inicialmente mostrou um cartão amarelo para Son. Mas ao ver a gravidade da contusão, substituiu o amarelo pelo cartão vermelho direto. Son precisou ser acalmado por membros da comissão técnica tanto do Everton quanto do Tottenham. Depois, ainda inconsolável seguiu direto para os vestiários.

André Gomes foi socorrido pela equipe de emergência e deixou o gramado em uma maca. O Everton ainda divulgará novas informações sobre o estado de saúde do jogador.