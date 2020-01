Análise: Vitória no sufoco alivia corais

A pressão no Ferroviário era enorme após três rodadas sem vencer na 1ª Fase do Cearense, com o clube mudando de técnico, trocando Zé Teodoro por Anderson Batatais. E os resultados da 4ª rodada, com o três jogos disputados mais cedo, deixavam o time coral na zona de rebaixamento, precisando vencer o também desesperado Floresta à qualquer custo no Presidente Vargas.

E como todo time em crise a ansioso por resultados, o Ferroviário não fez um primor de partida na estreia de Anderson Batatais, mas o suficiente para vencer por 1 a 0, aliviando a pressão na Barra, deixando o clube na 5ª colocação com cinco pontos.

Assim, com o time mantido no G-6, são cinco pontos distante da liderança (que daria vaga na Copa do Brasil) e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, restando três rodadas para o fim da 1ª fase, clareando os horizontes corais.

Mas embora finalmente a vitória tenha vindo, a atuação do Tubarão da Barra foi mais uma vez preocupante. Mesmo mantendo praticamente a escalação do jogo anterior com Zé Teodoro, com apenas Fauver Frank no lugar de Ericky, afinal, Anderson Batatais chegou na véspera do jogo, a atuação preocupo a torcida.

A rigor, o Ferroviário só fez o gol, logo com dois minutos de jogo, em um belo chute de Caíque de fora da área. Depois disso, o Floresta, mesmo com sérias limitações técnicas e também ansioso por sua colocação na tabela, pressionou, criou chances claras de empate, mas as desperdiçou.

Rômulo, Wallace e Erisson deram muito trabalho para a defesa coral, chegando em boa situação ainda no 1º tempo mas errando o alvo, para desespero do técnico Luan Carlos.

Ao fim do 1º tempo, o autor do gol coral, Caíque, admitiu que o Ferroviário estava assustado com a pressão do jogo, por estar próximo da zona de rebaixamento.

"Acertei um belo chute no começo do jogo, mas estamos assustados. Vamos ver o que o professor vai falar para ampliarmos o placar. Precisamos do resultado, estamos perto da zona de degola", disse.

Pressão

Mas o cenário da partida não mudou para a etapa final, com o time coral pouco rendendo. Com Wellington Rato apagado, Fauver Frank e Léo Bahia errando as principais jogadas de contra-ataque, o Floresta dominou o jogo e não marcou gols por detalhe.

Ou melhor, por erros incríveis de finalização: as jogadas foram até bem trabalhadas, mas só Wagner, duas, e Veraldo perderam três chances com chutes que rasparam a trave de Nícolas.

Mesmo com três alterações, Yago, Kaio e Jonas em campo, o Ferroviário continuou sendo pressionado e sem armar os contra-ataques, mas no sufoco, conseguiu segurar o importante placar para respirar no Cearense.

Ficha Técnica:

Cearense - 1ª Fase (4ª rodada)

Estádio Presidente Vargas

15 de janeiro

Ferroviário 1

Nícolas, Willians Morais (Jonas), Diego Bispo, Magno Alves, Willian Machado, Felipe Macena, Magno, Caíque(Kayo), Wellington Rato, Fauver Frank (Yago), Léo Bahia. Técnico: Anderson Batatais

Floresta 0

Dida, Ronaldo, Caça Rato, Alisson, Zé Carlos, Thalisson, Leanderson (Marconi), Erisson, Wallace (Veraldo)

Rômulo, Matheus Bahia (Wagner). Técnico: Luan Carlos

Árbitro: Léo Simão

Gol: Caíque (FER),

Cartões Amarelos: Matheus Bahia e Ronaldo (FLO)