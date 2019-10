Análise: Vitória chave faz Ceará respirar na Série A

Para o Ceará, o jogo no Castelão pela 29ª rodada da Série A contra o Fluminense era uma final de campeonato, pela posição de ambos na tabela, empatados em pontos e próximos da zona de rebaixamento. E a comemoração da torcida e jogadores após o apito final e a vitória de 2 a 0 mostra bem isso. E foi assim que o Vovô encarou a partida, como se fosse uma final de campeonato, deixando cada gota de suor, com jogadores extenuados, tamanha a entrega em campo para vencer por 2 a 0 e respirar na Série A, chegando aos 33 pontos, e deixando o adversário para trás.

O placar pode até supor que a vitória foi tranquila, mas longe disso. Embora merecida, ela foi construída com muito sofrimento, após um 1º tempo dominante e abrindo o placar com Bergson. Um recuo excessivo e preocupante na etapa final foi aliviado apenas após o gol de Matheus Gonçalves nos acréscimos.

Com isso, o torcedor alvinegro viveu uma gangorra de sentimentos ao longo dos 95 minutos de jogo, satisfeito com o 1º tempo, pela desenvoltura da equipe, abrindo o placar após belo passe de Ricardinho e a consagração de Bergson, marcando o 3º gol dele com a camisa do Vovô, todos sob o comando do técnico Adílson Batista.

O 1º tempo foi de amplo domínio do Ceará, com interessantes trocas de passes, ultrapassagens dos laterais e muita movimentação dos homens de meio campo, como Fabinho, William Oliveira e Ricardinho.

Na defesa, Diogo Silva foi praticamente um espectador, não realizando nenhuma defesa na primeira etapa, e os zagueiros Luiz Otávio e Valdo atentos nas jogadas aéreas, única aposta do nada inspirado time do Fluminense.

Com amplo domínio, outras chances foram criadas pelo Vovô, como as de Thiago Galhardo, Felipe Silva e duas de Bergson, estas incríveis, na cara do gol, mas o ânimo do torcedor mudou completamente na 2ª etapa.

Recuo

Isso porque o Vovô recuou demais na etapa final, deixando o torcedor angustiado, tamanha a dificuldade para segurar o Fluminense.

Em certos momentos do jogo, a bola batia na defesa alvinegra e voltava para o domínio dos tricolores, irritando o torcedor do Ceará, que cantava 'vai pra cima deles, Vovô', mas em vão. O time não conseguia jogar. E o Fluminense, já com Wellingon Nem e João Pedro na frente, incomodou, com ambos perdendo chances, e Yony González outra.

Adilson Batista recuou o time no segundo tempo e levou sufoco do Fluminense

O técnico Adílson Batista respondeu com a entrada de Matheus Gonçalves no lugar do apagado Thiago Galhardo. O artilheiro do Vovô na Série A não tem rendido o esperado e a torcida ensaiou vaias para ele, visivelmente em má fase. Mesmo com a mudança com um atacante veloz na frente, os meias alvinegros não conseguiam acioná-lo, tamanha a dificuldade para encaixar jogadas e manter a bola sob seu domínio. A medida que o tempo passava, a ansiedade da torcida e dos jogadores, era visível em segurar o importante resultado. Foi quando o lateral-esquerdo João Lucas deixou o gramado aos 25 minutos, sendo substituído pelo zagueiro Eduardo Brock, já que o Ceará não tem outro lateral-esquerdo no elenco.

Assim, o Vovô foi empurrado para a defesa e passou maus bocados para segurar o placar, com todo time atrás da linha da bola e se defendendo como podia. Ganso e Guilherme ficaram perto de empatar o jogo, mas, ao desperdiçarem suas chances, permitiram o Ceará encaixar o tão aguardado contra-ataque para matar o jogo: aos 46 minutos, Bergson ganhou a jogada e achou Mateus Gonçalves livre, que só avançou para tocar no canto de Muriel: 2 a 0.

Três pontos

Alívio no gramado e nas arquibancadas pelo gol que valeu a vitória. Após o apito final, muita comemoração, fazendo valer a máxima de que o importante são os 3 pontos no fim das contas, apesar da atuação oscilante. Já são 3 vitórias em sete jogos com o técnico Adílson Batista, que mesmo não fazendo o Ceará jogar como no início do campeonato, com o time ainda oscilando demais, vai respirando na Série A. De alerta, só o excessivo recuo na etapa final.

Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 29ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

30 de outubro

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS); Gols: Bergson e Mateus Gonçalves (Ceará), Cartões Amarelos: Fabinho (Ceará) Yuri (Fluminense). Renda: R$ 158.357,00; Público: 19.298 pagantes

CEARÁ 2

Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas (Eduardo Brock), William Oliveira, Fabinho,

Ricardinho (Pedro Ken), Felipe Silva, Thiago Galhardo (Matheus Gonçalves) e Bergson. Técnico: Adílson Batista

FLUMINENSE 0

Muriel, Gilberto, Nino, Digão, Caio Henrique, Yuri (Guilherme), Daniel, Nenê, (Wellington Nem), Marcos Paulo

(João Pedro), Ganso e Yony González. Técnico: Marcão