Análise: VAR deixa Ceará no prejuízo contra o Flu

Analisando apenas o adversário e o local da partida, ao enfrentar o Fluminense, no Maracanã, o empate seria um resultado positivo para o Ceará, até para ser comemorado. Mas as circunstâncias do 1 a 1, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro tornam o gosto do resultado meio amargo, daqueles com um sentimento de injustiça pelo gol anulado de Mateus Gonçalves no 2º tempo.

Aos 13 minutos, Thiago Galhardo fez belo lançamento rasteiro, e Mateus Gonçalves veio de trás, antecipando-se a Felippe Cardoso, seu companheiro, e a Nino, zagueiro do Flu, marcando o gol da virada alvinegra.

Mas, após longa consulta ao VAR, o árbitro anulou o gol do Ceará, alegando que Felippe Cardoso atrapalhou a movimentação do zagueiro tricolor. Um lance interpretativo, que certamente se fosse uma jogada criada pelo Fluminense, não teria sido anulada.

A anulação do gol foi um duro golpe para o time do Ceará, que fazia uma partida competitiva, sua primeira na volta após a Copa América.

Até então, um 1º tempo com dificuldades defensivas, cedendo espaço entre as linhas defensivas ao rápido e imprevisível time do Fluminense, mas também com bons momentos no jogo, como o belo gol de Tiago Alves, de bicicleta, aos 48 minutos.

De negativo no 1ºtempo, o encaixe da marcação no meio-campo, com a trinca de volantes Fabinho, William Oliveira (uma das novidades) e Ricardinho e na bola parada, como visto no gol de Pedro, do Fluminense.

No ataque, a nova dupla, formada por Rick e Felippe Cardoso, estreante, pouco fez na primeira etapa pelo domínio do Fluminense, parado pelas belas defesas de Diogo Silva, goleiro do Vovô que se consolida cada vez mais como grande nome, por seu posicionamento e defesas seguras. Para melhorar a qualidade ofensiva, o técnico do Ceará, Enderson Moreira, lançou Mateus Gonçalves no lugar de Rick, garoto promissor da base mas que sentiu o peso do jogo.

A mexida melhorou o Ceará, com um time bem mais encaixado para os contra-ataques, preocupando muito mais o Fluminense com a retaguarda, assim como desafogando a defesa alvinegra, que voltou muito mais bem posicionada.

Já melhor, o Vovô fez o gol que foi erroneamente anulado, já citado aqui, e uma marcação assim sempre diminui o ímpeto de uma equipe.

Com isso, o Ceará, mesmo com bons momentos e muita luta, não conseguiu criar mais oportunidades, porém segurou com competência um resultado, que na frieza dos números, mesmo injusto, é importante na luta pela permanência na Série A, mantendo o time na zona intermediária, agora com 11 pontos.

Ficha Técnica:

Série A do Brasileiro - 10ª rodada

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

15 de Julho

Árbitro: Douglas Marques Flores/SP: Gols: Pedro (40/1ºT), Tiago Alves (48/1ºT);

Cartões Amarelos: Nino, Ganso (Fluminense), Fabinho, Diogo SIlva (Ceará)



Fluminense 1



Agenor, Gilberto, (Igor Julião), Nino, Digão, Caio Henrique, Yuri Lima (Marcos Paulo), Daniel, Ganso, João Pedro, (Miguel), Pedro, Yony González

Técnico: Fernando Diniz



Ceará 1



Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, William Oliveira (Fernando Sobral), Thiago Galhardo (Felipe Silva), Rick (M. Gonçalves)

Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira