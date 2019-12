Análise: Times Cearenses não terão vida fácil na 1ª Fase da Copa do Brasil

A CBF sorteou ontem os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil, com os 3 times cearenses envolvidos, Ceará, Caucaia e Barbalha, conhecendo seus adversários. E nenhum terá vida fácil no torneio que começa em 5 de fevereiro. O oponente do Ceará na 1ª fase será o Bragantino/PA. O Alvinegro joga fora de casa com a vantagem de um empate para avançar por estar melhor classificado no ranking da CBF. O time paraense já enfrentou duas equipes cearenses neste ano pela Série D. O Bragantino eliminou o Atlético Cearense na 2ª Fase, vencendo por 3 a 0 no acanhado estádio Diogão. Já nas oitavas de finais, foi eliminado pelo Floresta (agregado de 3 a 1). Nas quartas da Copa Verde, perdeu para o Paysandu.

O Caucaia, campeão da Fares Lopes, vai receber o São José/RS. O 'Zequinha' como é chamado em Porto Alegre, jogou a Série C do Brasileiro e foi ao mata-mata, mas caiu para o Sampaio Corrêa. O Barbalha, campeão da 1ª fase do Campeonato Cearense, encara o Operário/PR, que foi 10º colocado na Série B do Brasileiro deste ano, portanto, um adversário difícil.

Nesta 1ª fase, os times se enfrentam em jogo único, na casa da equipe pior ranqueada, mas com o visitante jogando pelo empate. A CBF também dividiu os confrontos em dez chaves. Assim, é possível já saber o caminho dos times cearenses até a 3ª Fase, quando acontecerão jogos de ida e volta. O Ceará, por exemplo, caso passe pelo Bragantino/PA, enfrenta o vencedor de Bangu x Oeste na 2ª Fase. Apenas cinco equipes das 80 que entram na primeira fase vão chegar às oitavas de final.

Novidades

Nesta 1ª fase, todos os 80 times receberão uma premiação de R$ 1,05 milhão, com o valor passando para R$ 1,25 milhão em caso de avanço para a próxima fase.

Onze times vão entrar diretamente nas oitavas. Estão garantidos nessa fase o Cuiabá, por ser campeão da Copa Verde, o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, o Bragantino, campeão da Série B, e mais o atual vencedor da Copa do Brasil, o Athletico-PR. Completam a lista os demais classificados para a Copa Libertadores: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Inter, que não estarão mais no mesmo pote no sorteio. Para este ano, a CBF sorteará em pote único os confrontos.

A novidade da edição de 2020 é que a decisão foi antecipada para setembro. A intenção da CBF é evitar o conflito de datas com as fases decisivas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

A Copa do Brasil ganhou em importância nos últimos anos por causa da premiação. Neste ano, o campeão Athletico-PR recebeu um total de R$ 64,35 milhões, sendo R$ 53 milhões pelo título.