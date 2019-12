Análise: Presidentes de Ceará e Fortaleza sobem o tom por ações no mercado

A ótima relação que os presidentes de Ceará, Robinson de Castro, e Fortaleza, Marcelo Paz, sempre cultivaram, ganhou ontem um capítulo inédito. Pela primeira vez, ambos falaram em público um sobre a postura do outro, em situação envolvendo dois atletas do Tricolor: o goleiro Felipe Alves e o lateral-esquerdo Bruno Melo.

Em entrevista à rádio Jovem Pan News Fortaleza, o mandatário leonino criticou Robinson por ter realizado proposta ao goleiro Felipe Alves, que foi titular absoluto do Leão do Pici em 2019. "Realmente, o Ceará fez proposta por Felipe Alves. O Felipe é um jogador que tá encerrando o contrato, se pode fazer proposta. Mas pela boa relação que temos entre os clubes, acho que caberia um contato antes com a diretoria", disse Paz.

Outro aspecto que desagradou o dirigente do Fortaleza foi uma procura ao lateral-esquerdo Bruno Melo. "O Robinson ligou pro Bruno Melo. O próprio Robinson, Bruno nos disse. Não acho que seja a abordagem correta. O Bruno é jogador do clube, não tá vencendo contrato. Tenho uma boa relação com o Robinson, mas ele tá se precipitando. Não sei se quer dar uma resposta pra torcida, querendo tirar um jogador do Fortaleza. Acho que esse tipo de conduta não constrói pro futebol".

Logo em seguida, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, Robinson de Castro respondeu. "Bruno Melo, zero. Não tenho nenhum interesse, nunca tive nesse jogador. Nunca constou em nenhuma lista. Acho que ou o Marcelo pegou corda de alguém ou o jogador está usando esse artifício pra pedir aumento", destacou.

Felipe Alves

Sobre Felipe Alves, Robinson admitiu a proposta ao jogador tricolor. "Realmente existe uma proposta ao Felipe Alves, no papel timbrado e assinado por mim. Estou fazendo justamente porque o jogador está terminando contrato. Como outros clubes devem estar fazendo. O que é normal. Não entendi um pouco esse desabafo do Marcelo. Poderia ter me ligado", disse Robinson, explicando também o que ocorreu no caso do jogador Juninho.

"Estava no Ceará e nos procurou pedindo o desligamento pra ir pro rival. E ele foi contactado pelo técnico Rogério Ceni, pela diretoria do Fortaleza, e eu não fiz nenhum escândalo. Procurei o treinador, perguntei se iria utilizar o jogador, disse que não, então abrimos espaço. E isso é maturidade. Eu não entro mais nesse tipo de intriga do futebol".

Apesar da rusga, Robinson e Paz seguem se dando bem. O episódio, porém, apimentou a relação e dá provas que 2020 será agitado nos bastidores do futebol cearense.

Bruno Melo foi um dos destaques na temporada 2019 pelo Fortaleza. Ele m arcou três gols, todos na Série A