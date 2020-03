Análise: o Ferrão e uma nova Série C

Após 8 temporadas e insistentes pedidos dos clubes por mudanças no regulamento, a Confederação Brasileira de Futebol acatou, em assembleia realizada ontem, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, uma alteração importante na fórmula do Campeonato Brasileiro da Série C: sai o famigerado mata-mata da 2ª Fase, na qual se define o acesso, entrando dois quadrangulares, com os dois primeiros colocados garantidos na Série B de 2021.

O Ferroviário, representante cearense na competição, foi a favor da mudança, que também indica um maior número de datas para a disputa, com a Série C terminando em novembro. A Série C começa em maio (no dia 2 ou 3), com o Ferroviário estreando contra o Botafogo/PB no PV.

"Tivemos uma mudança na fórmula da Série C. Ele deixa o Campeonato mais regular com relação ao acesso, pois acaba o mata-mata. Serão dois quadrangulares, 1º e 2º de um grupo e o 3º e 4º colocados de outro. Foi uma fórmula que para os clubes aumenta o número de jogos, torna o campeonato mais interessante, com mais jogos decisivos. Foi muito bom para o aspecto técnico, com mais jogos decisivos. A nova fórmula privilegia a regularidade. Por isso o Ferroviário votou a favor", declarou o presidente do clube Newton Filho.

Grupos

Após a mudança do regulamento, foram definidos os 2 grupos da 1ª Fase. No Grupo A (Nordeste/Norte/Centro-Oeste), estão Ferroviário, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Botafogo/PB, Treze/PB, Imperatriz/MA, Manaus, Vila Nova/GO e Jacuipense/BA. No Grupo B (Sul-Sudeste) estão São José/RS, São Bento/SP, Brusque/SC, Ypiranga/RS, Ituano, Tombense/MG, Boa Esporte/MG, Volta Redonda/RJ, Londrina e Criciúma.

A primeira fase com duas chaves de dez clubes em cada uma delas está mantida. Mas, na segunda etapa, a competição passa a ter dois quadrangulares para definir os quatro times que terão as vagas na Segunda Divisão. Os dois quadrangulares foram definidos da seguinte forma: Grupo 1: 1º lugar do grupo A; 2º lugar do grupo B; 3º lugar do grupo A; 4º lugar do grupo B e Grupo 2: 1º lugar do grupo B; 2º lugar do grupo A; 3º lugar do grupo B; 4º lugar do grupo A.

Após os dois quadrangulares, os líderes de cada grupo decidirão o título da Série C.

Mas, antes dos duelos decisivos, no entanto, os times começam a competição da mesma maneira dos últimos anos. Serão duas chaves com dez times em cada uma delas.

O critério de divisão regionalizado também segue como nas temporadas anteriores. Os times das duas chaves duelam apenas entre si em jogos de ida e volta.

A definição do novo formato partiu de uma proposta liderada pelo Santa Cruz, Paysandu e Remo. A ideia é diminuir a possibilidade de erros de arbitragem interferirem diretamente no acesso, como ocorreu no duelo entre Paysandu e Náutico, que acabou com polêmica.

Outra mudança no regulamento é em relação à capacidade dos estádios para a 2ª fase. Diferente da temporada passada, estádios com capacidade inferior a 10 mil pessoas serão permitidos.



Jogos do Ferroviário na 1ª Fase da Série C

Ferroviário x Botafogo/PB

Remo x Ferroviário

Ferroviário x Vila Nova/GO

Treze/PB x Ferroviário

Ferroviário x Manaus/AM

Jacuipense/BA x Ferroviário

Ferroviário x Paysandu

Imperatriz/MA x Ferroviário

Ferroviário x Santa Cruz

Botafogo/PB x Ferroviário

Ferroviário x Remo

Vila Nova/GO x Ferroviário

Ferroviário x Treze/PB

Manaus x Ferroviário

Ferroviário x Jacuipense/BA

Paysandu x Ferroviário

Ferroviário x Imperatriz/MA

Santa Cruz x Ferroviário