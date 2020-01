Análise: nada de avaliações definitivas do Ceará após jogo-treino

Depois de mais de um mês, o torcedor do Ceará, enfim, pôde matar um pouco da saudade do time de coração. Mesmo que de forma não oficial, bom público compareceu ao PV, ontem à noite, para o primeiro contato com o Alvinegro em 2020.

Com direito a show pirotécnico e apresentação do time titular antes da bola rolar, o clima para o jogo-treino contra o Safece (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará) era de descontração e confraternização. O resultado era o que menos interessava.

Os torcedores estavam lá mais para conhecer as caras novas nesta temporada, que não são poucas. Somente no time titular que o técnico Argel Fucks mandou a campo de início foram seis dos novos contratados. A equipe iniciou com Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Felipe Silva, Rogério e Mateus Gonçalves; Rodrigão. Jogo-treino não deve servir como avaliação definitiva para nada, muito menos para um trabalho que se iniciou há 11 dias e que está no seu estágio embrionário, ainda com muitos ajustes a se realizar. Sobretudo na questão física, com vários atletas que, nitidamente, ainda estão buscando a melhor forma.

Ajustes

Porém, serve também para se observar já a partir de agora quais pontos devem ser corrigidos com mais urgência. Afinal de contas, em exatamente uma semana, o Vovô fará sua estreia oficial na temporada, contra o Frei Paulistano, pela Copa do Nordeste.

E o desempenho de ontem deixou algumas lições importantes aos alvinegros, que em nenhum momento ficaram à frente do placar no empate em 3 a 3.

O atacante Maranhão, aquele mesmo, ex-Ceará, que defendeu Fortaleza e também o Guarany de Sobral abriu o placar, em belo gol após deixar Tiago Pagnussat no chão. O Ceará empatou logo depois, com Mateus Gonçalves cobrando pênalti sofrido por Rodrigão. Porém, em bela cobrança de falta, um golaço de Alan Fabrício colocou o time do Sindicato na frente.

Nos minutos seguintes, Felipe Silva cobrou escanteio e Rodrigão subiu mais que todo mundo para empatar novamente. A desigualdade, porém, veio ainda no primeiro tempo, quando Maranhão fez boa jogada individual e deu belíssimo passe para Isac marcar na saída de Prass.

Com o time titular, o Ceará encerrou a primeira etapa em desvantagem, e Argel Fucks aproveitou o intervalo para mudar todo o time. O empate veio no segundo tempo, quando a formação estava composta por Diogo Silva, Eduardo, Klaus, Brock e Kelvyn (base); William Oliveira e Fernando Sobral; Vinicius, Leandro Carvalho e Rick; Bergson, que recebeu na área e deu números finais ao jogo-treino.