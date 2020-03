Análise: Mérito coral em vaga antecipada

O Ferroviário é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra venceu o Pacajus por 1 a 0 no Presidente Vargas sem público após determinação da Justiça em decorrência do coronavírus e garantiu uma vaga nas semifinais, aos chegar com 13 pontos. O time coral assumiu a liderança da 2ª Fase e tem a chance de encerrá-la na frente, caso vença o Caucaia na última rodada e conte com tropeços de Ceará e Fortaleza.

O time coral, depois de campanha ruim na 1ª Fase e até correr risco de rebaixamento, encaixou sob o comando de Anderson Batatais na 2ª Fase e conseguiu um objetivo que parecia distante. Até quando o Ferroviário não joga bem ele vence, como ocorreu ontem e em outras partidas anteriores, como contra Guarany de Sobral, Barbalha e Fortaleza, por exemplo, todas vencidas pelo placar mínimo. Mas aí está o mérito do time coral, ser eficiente, mesmo não sendo brilhante.

Se a equipe coral fosse fraca, não estaria invicta contra Ceará e Fortaleza e se classificado com 72% de aproveitamento.

É uma equipe operária, que entrega tudo que tem nos 90 minutos e isso, somado com a técnica de bons jogadores do elenco, como Nícolas, William Machado, Magno, Felipe Macena, Wellington Rato, Tito e Caíque, pode surpreender e definir um jogo quando ele parece estar mais para o adversário.

Ontem o roteiro foi esse. Ainda que o Ferroviário não tivesse importantes titulares como o goleiro Nícolas, e a dupla de zaga Magno Alves e Marcelo Amaral, ser dominado pelo Pacajus foi preocupante.

A dupla de ataque do adversário, Wesley e Anderson Manga criaram bastante, complicaram a defesa coral, exigindo defesas do reserva Genivaldo, goleiro que foi muito bem, com grandes defesas.

Na frente, a equipe demorou muito a criar, tendo chances incríveis no fim do 1º tempo, mas Yago e Caíque perderam gols na pequena área.

Vitória

No 2º tempo, o domínio continuou com o adversário, mas o goleiro Genivaldo apareceu com grandes defesas, permitindo que sua equipe continuasse com chances de vitória. Foi quando aos 16 minutos, Felipe Macena arriscou de longe e marcou um golaço.

A partir daí, outro roteiro coral no campeonato foi repetido: saber se defender.

Mesmo pressionado pelo Pacajus, o Ferroviário se fechou bem, manteve a concentração defensiva e o goleiro Genivaldo fez defesas importantes para segurar o resultado. Ao fim da partida, os corais comemoraram a classificação e já pensam nas semifinais, um prêmio merecido.