Análise: Leão mostra poder de reação em virada

A festa dos 101 anos do Fortaleza ficou completa. Um dia após completar aniversário, o Tricolor entrou em campo e garantiu ao seu torcedor o melhor presente possível, em jogo que coroou a estratégia do técnico Rogério Ceni de poupar os titulares contra o Flamengo para enfrentar o Grêmio com força máxima deu resultado. Em que pese a derrota para o Rubro-Negro no meio de semana, o Leão do Pici venceu o Grêmio por 2 a 1, ontem, no Castelão, em partida que garantiu tranquilidade.

Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 31 pontos e ganhou duas posições na tabela, ao menos provisoriamente. Para manter a 13ª colocação, os leoninos torcem para que o Fluminense não vença o Flamengo, hoje, às 18 horas, e que o Botafogo perca para o CSA, amanhã, às 20 horas, ambos no Rio de Janeiro.

A vitória leonina foi conquistada com muitos méritos principalmente diante da competitividade que marca a Série A. Mesmo saindo atrás do placar, com gol marcado por Paulo Miranda, aos 9 minutos, após falta polêmica (a arbitragem assinalou toque de mão de Osvaldo fora da área, o que revoltou os tricolores), o Fortaleza não se desorganizou.

Virada

Superando o ímpeto gaúcho, que foi forte nos primeiros 20 minutos, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni mostrou poder de reação e conseguiu a virada nos pés de um Wellington Paulista iluminado e efetivo.

O camisa 9 fez valer seu poder de finalização para marcar o gol de empate, aos 34 minutos, em jogada típica de centroavante, antecipando David Braz e só desviando pras redes, marcando aquele que foi o seu 10º gol no Brasileirão. Agora, ele está empatado com Arrascaeta (Flamengo) e Eduardo Sasha (Santos) na 3ª colocação entre os artilheiros do campeonato.

Seis minutos depois, WP9 virou garçom e deu assistência primorosa para Osvaldo virar a peleja, em gol que teve ainda méritos de Juan Quintero, em roubada de bola precisa no início da jogada. O colombiano, inclusive, fez mais uma partida extremamente segura ao lado de Paulão, que também vai se consolidado no sistema defensivo leonino e foi um dos destaques de ontem, bem como o goleiro Felipe Alves, o atacante Romarinho e o volante Nenê Bonilha.

O meio-campista já havia apresentado boa atuação contra o Flamengo na última quarta-feira, em que pese a falta de ritmo de jogo, e teve agora mais um desempenho satisfatório, com solidez defensiva e qualidade de passe nas transições do time, mostrando que será peça útil na reta final do campeonato.

O ponto baixo, novamente, ficou por conta do meia-atacante Edinho, que mais uma vez ficou apagado no jogo e esteve abaixo do esperado. Praticamente nulo, ele acabou sendo substituído aos 15 minutos do segundo tempo.



Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 26ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza

19 de outubro

Fortaleza 2

Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Carlinhos, Felipe (Kieza), Juninho, Edinho (Nenê Bonilha), Osvaldo, Romarinho (Marlon), Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Grêmio 1

Phelipe, Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz, Juninho Capixaba, Romulo, Michel (Patrick), Thaciano,

Luciano (Diego Tardelli), André (Everton) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Wellington Paulista e Osvaldo (Fortaleza), Paulo Miranda (Grêmio); Cartões Amarelos: Gabriel Dias, Carlinhos, Kieza e Marlon (FOR), André (GRE); Cartão Vermelho: Rafael Galhardo (GRE); Renda: R$ 208.741,00; Público: 26.124 pagantes