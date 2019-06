Análise: Fortaleza vence Cruzeiro na Arena Castelão e salta para 14ª posição

O Fortaleza se superou e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, ontem à noite na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A do Brasileiro. O time tricolor pode perder uma posição hoje, mas já está fora do Z-4 da competição

Com emoção é mais gostoso! Essa frase que já ganhou o mundo em diversas circunstâncias traduziu muito bem a realidade vivida pelo Fortaleza, na noite de ontem, na Arena Castelão. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni não tomou conhecimento dos seus desfalques, do seu desgaste físico e com a sequência de jogos difíceis na Série A do Campeonato Brasileiro.

Assim sendo, aplicou 2 a 1 em cima do Cruzeiro, pela 9ª rodada do Brasileirão e, com isso, saltou para a 14ª posição, com 10 pontos. O Leão pode perder apenas uma posição nesta quinta-feira, por ocasião do jogo Chapecoense x Fluminense. Mesmo assim, o time orientado pelo técnico Rogério Ceni irá atravessar o mês inteiro da Copa América, quando o Brasileirão entra em recesso, fora do Z-4.

A vitória tricolor não caiu do céu, mas foi produto de muita luta dos jogadores e da recuperação fundamental de um jogador importante para o elenco: o centroavante André Luís. Ele não havia marcado nenhum gol desde que chegou ao Fortaleza e, ontem, teve o seu dia de glória, marcando logo os dois gols da vitória do Leão do Pici.

Nos dois gols, André Luís se apresentou como típico centroavante que o Tricolor aguardava, pois o time estava cheio de desfalques.

Os centroavantes Wellington Paulista e Kieza não puderam atuar. Kieza sentiu-se mal antes de ir para o jogo e foi cortado da relação. O time não tinha os atacantes Osvaldo, Edinho e o zagueiro Roger Carvalho, mas nada disso foi empecilho para o Leão.

Com dois minutos de jogo, uma cabeçada certeira de André Luís já definiu o 1 a 0 para o Leão, em passe de Carlinhos. O Cruzeiro empatou com Sassá, aos 10 minutos, e diminuiu um pouco o ímpeto tricolor, mas não o domínio.

O Fortaleza fez um eficiente primeiro tempo, com aplicação tática e empenho de vários jogadores que se sobressaíram. Era um 4-4-2 típico, mas eficiente. Na marca dos 46 minutos, Juninho cruzou para a área e outra vez André Luís cabeceou e ampliou: 2x1.

No segundo tempo, o zagueiro Nathan, que fez grande partida, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O time ficava pela terceira vez seguida com um jogador a menos. O Cruzeiro foi para cima, tendo chances de empatar, mas o goleiro Felipe Alves fez defesas providenciais. O Leão também poderia ter ampliado no fim, mas o resultado tirou o Leão da zona.

Ficha técnica - Fortaleza x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro da Série A - 9ª rodada). Local: Estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Data: 12 de junho de 2019. Horário: 19 horas.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC). Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eder Alexandre (SC).

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Juan Quintero, Nathan Ribeiro e Carlinhos; Juninho, Felipe, Dodô; Romarinho (Derley), André Luís (Tinga) e Marcinho (Matheus Alessandro). Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô (Marquinhos Gabriel);Henrique, Ariel Cabral (Jadson), Robinho e Thiago Neves; Pedro Rocha e Sassá (Raniel).Técnico: Mano Menezes.

Cartões amarelos: Lucas Romero, Dedé, Léo, Dodô, Ariel Cabral e Robinho (CRU). Cartão vermelho: Nathan Ribeiro (FOR).