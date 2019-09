Análise: Fortaleza tem 1ª vitória sob comando de Zé Ricardo e sobe na tabela

Resultado fundamental. Assim deve ser encarada a vitória do Fortaleza, ontem, no Castelão. Novo ânimo ao clube, que luta por estabilidade no fim do 1º turno. O resultado favorável de 2 a 0 contra o Goiás agrega confiança a Zé Ricardo, que conquista a primeira vitória no comando do clube, e ameniza as críticas ao setor defensivo, que fez apenas o terceiro jogo sem tomar gols.

O 1º tempo iniciou morno, com sucessivos erros de passe e desarmes para os dois lados. Os primeiros esboços de chance de gol vieram do esmeraldino. O Goiás teria boas chances de marcar caso Michael e Kayke não estivessem impedidos. Apesar do melhor início do time visitante, a partida seguia acirrada e, à medida que avançava o tempo, o Leão crescia. Tudo mudou com o primeiro escanteio do time da casa. Em boa jogada ensaiada, o tricolor conseguiu abrir o placar com a chegada de fininho de Quintero que, sozinho na pequena área, aproveitou para mandar para o gol.

Jogada treinada

O lance toma proporções que vão além da beleza da jogada em campo, mas refletem também os primeiros traços de um Leão melhor modelado pelo novo técnico. Zé Ricardo conseguiu, aos poucos, impor uma filosofia de jogo diferenciada em relação ao antecessor Rogério Ceni e, a partir de agora, buscará características de jogo próprias para consolidar bom trabalho até o fim da competição.

Indicativos das mudanças que estão sendo aplicadas pelo treinador se veem em André Luís, que ganha mais espaço no Tricolor, e Felipe Pires. O último foi um dos destaques da partida contra o esmeraldino e do empate contra o Santos. O atacante é veloz e sabe aumentar a intensidade do Fortaleza, na mesma medida que tem eficiência na troca de passes e na realização de assistências.

A vantagem no placar logo na primeira etapa deu fôlego ao Leão, que passou a apresentar futebol mais ativo e soube ampliar, com Osvaldo, e administrar o placar até o fim do segundo tempo. Outra vantagem bem aproveitada foi a expulsão do lateral-direito do Goiás, Yago Rocha, que garantiu ainda mais tranquilidade à atuação do tricolor.

O próximo desafio do Fortaleza também é em casa. O Leão enfrenta o Fluminense, sábado, às 17h, e, caso vença, pode celebrar campanha positiva no 1º turno do Brasileirão. O adversário, apesar de estar na zona de rebaixamento, não é fácil. Mas jogar na Arena Castelão é um ponto de vantagem importante.