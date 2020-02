Análise: Fortaleza faz seu pior jogo do ano e perde por 2 a 0

O técnico Rogério Ceni optou por dar ritmo aos seus titulares antes do decisivo duelo contra o Independiente nesta quinta-feira (27), escalando o Fortaleza com o que tinha de melhor ontem contra o Confiança, no Batistão. Seria um ótimo teste para o jogo da Copa Sul-Americana no Castelão, se a atuação leonina não fosse tão ruim. A derrota por 2 a 0 para o time sergipano mostrou um Fortaleza disperso e focado somente no duelo pela Copa Sul-Americana.

O resultado não tira o Leão do Pici do G4 do Grupo A da Copa do Nordeste, mas liga o sinal de alerta pelo desempenho abaixo do esperado, principalmente no 1º tempo. No jogo passado diante do Imperatriz, os reservas foram ao campo e ainda garantiram a vitória também no Nordestão.

O Confiança não é parâmetro para o clube argentino, mas é organizado o suficiente para um bom teste antes dos rojos. Líder do Grupo B da competição, o Dragão Azulino se fecha bem e sabe explorar os contra-ataques principalmente com o ponta Ítalo, o mesmo que deu trabalho ao Ferroviário na Série C do Brasileiro do ano passado.

Sem conseguir penetrar na defesa do mandante, o Leão do Pici finalizou somente uma vez em direção à meta de Rafael na etapa inicial. Muita troca de passes e pouca criatividade e agressividade diante de um adversário claramente inferior tecnicamente, mas que sabia como segurar o resultado em casa.

Romarinho, centralizado no 4-4-2, pouco se movimentou, preso na marcação do volante Amaral. Nas pontas, David e Osvaldo retornavam bastante para contribuir na fase defensiva e não acharam brechas para o habitual contragolpe tricolor. Um jogo morno no 1º tempo.

Derrota

A 2ª etapa trouxe consigo um Dragão mais aguerrido, buscando o ataque e cutucando a saída de bola tricolor. O Fortaleza tinha mais a bola, porém rondava a área adversária sem agressividade.

Aos 14 minutos, o atacante Mikael aproveitou bem o espaço à frente da área, tirou Felipe da marcação e finalizou para o fundo das redes, abrindo o marcador para os azulinos.

Ceni lançou Vázquez, Marlon e Éderson para manter a posse no campo ofensivo, centralizando os laterais, mas não conseguiu infiltrar na sólida defesa azulina.

O tento que definiu o placar começou nos pés de Marcelinho ao driblar Michel pela direita e achar Ítalo livre na pequena área para fazer o 2º da tarde infeliz leonina.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 5ª rodada

Estádio Batistão

22 de fevereiro de 2020

Confiança 2

Rafael, Ennes, Nirley, Luan, Dudu (Mancini), Amaral, Jeferson, Reis, Danilo Pires (Rafael Villa), Italo,

Mikael (Marcelinho). Técnico: Matheus Costa



Fortaleza 0

Felipe Alves, Tinga, Paulão, Michel, Bruno Melo, Felipe, Juninho, David (Vázquez), Romarinho (Ederson), Osvaldo (Marlon), Edson Cariús. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro:Azevedo Junior

Gols: Mikael (14’2ºT) e Italo (47’2ºT)

Cartões: Jeferson, Mikael, Rafael (Confiança) e Felipe (Fortaleza)