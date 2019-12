Análise: Fortaleza empata com o Flu e não tem chance de ir pra Libertadores

Um sonho que ficou próximo, mas não durou muito. O flerte do Fortaleza com a Libertadores chegou ao fim ontem, após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, que acabou com qualquer chance de classificação do Tricolor para a competição Mas isso está longe de ser motivo para lamentação. Afinal, o Leão garantiu a vaga para a Copa Sul-Americana e, de forma inédita, disputará a competição internacional no ano que vem.

A conquista é uma espécie de terceiro título no ano, como bem definiu o técnico Rogério Ceni anteriormente. Após ter sido campeão do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste, o Leão do Pici termina o ano com todos os seus objetivos alcançados e ainda um "plus" pelo desempenho no Brasileirão.

A campanha, aliás, é marcada pelo crescimento na hora certa. Com o resultado de ontem, o Fortaleza chegou ao sexto jogo seguido de invencibilidade na Série A e se consolidou na primeira metade da tabela de classificação.

Com 50 pontos, o time ocupa a 9ª colocação e torce para tropeços de Goiás e Bahia, que hoje enfrentam Palmeiras e Vasco, respectivamente, para permanecer nesta posição até o fim da rodada.

O time baiano, aliás, será o adversário de domingo (8), no Castelão, naquela que será a última partida do Fortaleza em 2019. Uma grande festa será realizada pelos tricolores, que certamente lotarão o estádio para grande celebração.

A sensação, porém, será também de que a equipe poderia ter ido ainda mais longe. Simplesmente pelo fato que a vitória sobre o Fluminense era totalmente acessível em um duelo marcado pelo equilíbrio.

Jogo equilibrado

A atuação do Fortaleza acabou se dividindo em dois tempos distintos. Na etapa inicial não foi positiva, mas evoluiu no segundo tempo.

A grande marca do encontro de tricolores foi mais a transpiração que a inspiração. Poucos foram os lances que, de fato, chamaram atenção pela plástica ou pela eficácia.

Tal nivelamento resultou num jogo muito equilibrado.

No geral, mesmo jogando no Maracanã, que estava lotado de torcedores do Fluminense, o Fortaleza, como de costume, não se acanhou. Fez jogo parelho e teve oportunidades para triunfar.

Desta vez, porém, faltou algo que havia sobrado na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás: um pouco mais de capricho e efetividade para converter alguma das 13 finalizações em gol.

Do outro lado, Felipe Alves se consolidou como um dos principais responsáveis pela manutenção do placar. Novamente com atuação segura e defesas importantes, o arqueiro foi destaque pelo lado cearense. Mais que um ponto na tabela, a partida serviu também para mostrar que, do elenco atual, outros valores podem ser aproveitados para a temporada que vem.

Chamou atenção mais uma boa atuação de Edinho, que vem crescendo nos últimos jogos e consolidou bom momento, superando período de oscilação que viveu durante a temporada.

Por outro lado, outros destaques acabaram não aparecendo tanto, como Romarinho e Wellington Paulista.

O centroavante e artilheiro do time, com 13 gols, teve mais uma atuação apagada e acabou substituído no segundo tempo por Kieza.

Mesmo sem a inspiração e efetividade de outras partidas, o Fortaleza de Rogério Ceni se mostrou maduro para "saber sofrer" até mesmo quando teve um jogador a menos em campo, após expulsão de Paulão, aos 25 minutos.

A desvantagem, porém, não durou muito. Seis minutos depois, Dodi acabou sendo expulso também e deixou tudo igual: 10 x 10.

O equilíbrio do jogo foi tanto que se refletiu até mesmo na quantidade de atletas em cada lado do campo.

Apesar de sair de campo sem a possibilidade de seguir lutando por uma vaga na Libertadores, o Leão já tem a sensação de dever cumprido.

"Foi um momento de um ano muito incrível. Primeiro ano de Série A depois de tanto tempo. A gente conseguiu bastante título esse ano. Feliz por uma vaga na Sul-Americana. A gente tentava uma vaga na pré-Libertadores, a gente precisava vencer. Mas, nosso time sai de cabeça erguida", definiu o atacante Edinho.

Agora, os leoninos só pensam no próximo domingo, contra o Bahia, que será dia de festa.