Análise: Floresta tropeça e deixa vaga ficar em aberto

Por pouco, o Floresta não saiu na frente na luta pelo acesso para a Série C. O time da Vila Manoel Sátiro chegou a estar na frente do Jacuipense/BA, ontem, no PV, virando o jogo com gols de Alisson e Renezinho, mas falhou nos minutos finais e amargou empate em 2 a 2 fora dos planos. Thiago e Daniel marcaram os gols baianos.

O resultado faz o Verdão ter que vencer o time baiano no dia 21, em Riachão do Jacuípe, para conquistar seu sonhado acesso. Caso empate, a vaga será definida nos pênaltis.

E realmente o placar ontem no PV tem que ser lamentado pelos cearenses. Afinal, dominaram o jogo e criaram as melhores chances. Eugênio teve pelo menos três oportunidades, mas pararam todas no goleiro Jordan, um dos destaques da partida.

Em um jogo que colocou frente a frente um time jovem e voluntarioso, como o Floresta, e uma equipe experiente, a Jacuipense, ficou claro que o time baiano conquistou o resultado que desejava, jogando como queria, marcando bem o Floresta - principalmente, Paulo Vyctor - e saindo para o ataque quando o time cearense errava. Enquanto o Floresta procurou sempre o ataque e se desguarneceu na defesa em momentos-chave do jogo. A Jacuipense tocou bem a bola, não se desgastou e conseguiu aproveitar os erros do time da casa para sair na frente e conseguir o empate.

Lições

De lição para o Verdão, fica a certeza de que ser mais ofensivo, abdicando de um 3º zagueiro - esquema tradicional do técnico Raimundinho - fez a equipe crescer a partir da mudança, aos 21 do 2º tempo, principalmente com Renezinho, Eugênio e Paulo Vyctor.Sobre as questões defensivas, a falha fatal de Regineldo, colocando a mão na bola dentro da área em lance do pênalti, e a falha defensiva no gol de Daniel, permitindo-o cabecear, precisam ser corrigidas para o jogo que vale o acesso.