Análise: Ferroviário vence Globo/RN e se consolida na liderança da Série C

O Ferroviário não precisou realizar uma grande exibição, mas foi eficiente para vencer a forte marcação do Globo/RN, aplicando 1x0, ontem à noite na Arena Castelão, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E quem deu sentido ao futebol apenas burocrático do Ferrão, na noite de segunda-feira, foi o centroavante Edson Cariús, que saiu do banco de reservas para marcar de cabeça, o gol do Ferrão, aos 38 minutos do segundo tempo.

O Ferrão lidera o Grupo A da Série C com 10 pontos ganhos, seguido do Sampaio Corrêa, em segundo, com 8. E é justamente o Sampaio Corrêa o próximo adversário dos corais na quinta rodada, dia 26, às 17 horas, no Estádio Castelão de São Luís/MA.

Supremacia

O Ferroviário segue desafiando a supremacia de outras equipes fortes dos estados vizinhos. Empatou por 1 a 1 com o Botafogo, na Paraíba; Aplicou 3 a 0 no Santa Cruz, derrotou o Náutico por 1 a 0 e agora superou um time do Rio Grande do Norte, o Globo, por 1 a 0, mostrando o quão eficaz tem sido o trabalho comandado pelo técnico Marcelo Vilar à frente da equipe.

Análise

A partida de ontem na Arena Castelão não foi um primor do ponto de vista técnico. O gramado do Castelão, castigado pelas chuvas e pelo excesso de jogos, já aponta sinais de deterioração, com falhas em vários pontos e piso escorregadio. Isso ajudou a tornar o espetáculo sem brilho. O Ferrão estava diante de um adversário que veio para se defender e buscar o aproveitamento de alguma falha dos corais. Era uma retranca difícil de ser ultrapassada.

O que fez o técnico Marcelo Vilar, do Ferrão? Orientou que os atacantes Caxito e Léo Jaime, tivessem um posicionamento diferente e com as assistências do meia Janeudo. Léo Jaime aparecia ora pela esquerda, ora pelo meio e ora pela direita. Caxito ficava mais centralizado.

Já o técnico Higor César montou praticamente um sistema com três zagueiros e recuando os volantes. No Ferrão, os laterais Osvaldir e Michael não apoiaram muito.

O Globo, quando roubava a bola, tentava arremates de fora da área, mas o goleiro Nicolas estava atento para defender. O goleiro coral quase vacila em apenas um momento, em que teve dificuldade de sair jogando com os pés e quase marca um gol contra.

A solução para os corais estava no banco de reservas e se chamava Edson Cariús. O meia Janeudo passou a crescer de rendimento e os corais passaram a pressionar mais.

Por reclamação, o atacante Lauder foi expulso aos 25 minutos, abrindo mais espaços. Aos 38 minutos, o zagueiro Afonso roubou uma bola na meia cancha, tocou para Lucas Mendes, que cruzou e Edson Cariús deu uma testada com força, fazendo o que era necessário: 1 a 0.

Ficha técnica:

Série C - 1ª fase - 4ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza

20 de maio

Ferroviário: Nicolas; Osvaldir (Lucas Mendes), Da Silva, Afonso e Michael; Mazinho, Gleidson, Leanderson (Edson Cariús) e Janeudo; Léo Jaime (Arcanjo) e Jeferson Caxito. Técnico: Marcelo Vilar

Globo: Wadson; Luiz Renan, Lucão, Alexandre e Nininho; Ramon, Jardel (Negueba), Chiclete (Eduardo) e Cristiano Sergipano; Hudson (Galiardo) e Lauder. Técnico: Higor César

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA). Cartões amarelos: Da Silva e Leanderson (FER); Hudson (GLO). Cartão vermelho: Lauder (GLO).