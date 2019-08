Análise: Ferroviário perde a quinta partida seguida na Série C

O torcedor coral já não vê com otimismo a classificação para a próxima fase da Série C. Diante do Treze/PB, no Estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, o Ferroviário perdeu novamente, dessa vez por 2 a 0, ontem (11). Eduardo e Adriano marcaram para o time da casa no começo da segunda etapa, com gols aos 5 e aos 13 minutos. O resultado tranquilizou o Galo, que saiu da lanterna do Grupo A da Série C e agora soma 15 pontos.

Por outro lado, o Tubarão da Barra desistiu de nadar. É como o time cearense, na 6ª posição, parece dentro de campo. Embora tenha mudado de comando, com o ex-jogador Marcelo Veiga assumindo o lugar do ex-treinador Leandro Campos, pouco mudou.

Em momentos pontuais, a equipe coral esboçou um ímpeto ofensivo maior com Caxito e Hiltinho pela esquerda. No 2° tempo, o Treze/PB aumentou a pressão e, apesar da pouca qualidade em criar jogadas, abusou das bolas aéreas para superar o Ferrão.

Sem reação, Veiga lançou ao campo Léo Jaime, Juninho Potiguar e Isaac, numa clara tentativa de reagir. Entretanto, a reação não veio, mas sim a quinta derrota consecutiva.

Chances

Estacionado nos 23 pontos há mais de um mês, o Tubarão da Barra ainda tem esperanças de garantir um G-4, mas, com o futebol apresentando, fica difícil acreditar. Faltando somente dois jogos contra adversários diretos, o Ferroviário não pode vacilar, se deseja continuar a depender somente de si mesmo.

Contra o Imperatriz, no próximo sábado (17), e contra o Confiança, no outro domingo (25), o time de Veiga não precisa de milagre para vencer, porém necessita de uma grande atuação. A impressão é que os atletas desistiram de tentar. Cariús e Lucas Mendes, antes destaques do futebol cearense, se escondem em campo, sem a força dos companheiros para achar soluções durante os jogos.

As águas calmas da Barra do Ceará viraram um redemoinho de onde seu Tubarão não consegue se desvencilhar. O coral da camisa não preocupa mais os oponentes, e a terceira divisão não é mais lugar tranquilo para o Ferrão.

No 17º duelo da Série C, o Imperatriz, no Frei Epifânio, pode acabar com o sonho antes certo do atual campeão da Série D do Brasileiro.