Análise: Ferroviário empata fora de casa e mantém viva a chance de vaga

O Ferroviário segue com chances reais de se classificar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o empate em 0 a 0 com o Imperatriz, no Frei Epifânio, no interior maranhense, o Tubarão da Barra precisa vencer o Confiança, na última rodada, e torcer exatamente contra os próprios Confiança e Imperatriz.

Para saber o real cenário da última rodada, o Ferrão precisa esperar o resultado de Confiança x Treze, hoje, em Aracaju. Uma vitória do time sergipano faz com que o time cearense precise vencer o mesmo Confiança e torcer para que o Imperatriz não saia vitorioso na última rodada. Em caso de empate ou derrota dos sergipanos, basta ao time coral vencer para comemorar a vaga no mata-mata da Terceirona.

Mas o panorama poderia ter sido outro se o Ferroviário tivesse vencido ontem. Este resultado recolocaria a equipe cearense no G-4 e daria mais tranquilidade na última rodada, pois o elenco coral só dependeria dele para se classificar. Ou seja, uma vitória simples lhe daria a vaga.

Em campo, o Ferrão não fez por onde o triunfo vir. Postado atrás, na defensiva, em boa parte do jogo, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Veiga se segurou como pôde para não tomar gol. No fim das contas, o placar de 0 a 0 foi lucrativo para o Tubarão da Barra, que manteve as chances de classificação e ainda interrompeu a sequência de derrotas seguidas que tinha. Já eram cinco até o jogo contra o Imperatriz.

O atacante Edson Cariús, destaque coral, passou em branco mais uma vez e esteve apagado na maioria dos 90 minutos. Tanto que foi substituído na reta final da partida.

Para o jogo contra o Confiança, na última rodada, o Ferrão precisará mudar a postura e reencontrar o futebol do início da Série C, quando os jogadores dominavam a posse de bola em campo e construiam suas vitórias. Só assim, será possível a vaga no mata-mata.