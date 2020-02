Análise: Ferrão é goleado pelo Atlético/CE em jogo marcado por pênaltis

No duelo entre o time que estava invicto e o que ainda não havia vencido na 2ª fase do Campeonato Cearense, levou a melhor a equipe que estava em jejum. Na tarde de ontem, em partida antecipada pela 5ª rodada, o Atlético-CE goleou o Ferroviário por 4 a 2, no PV, e conquistou os primeiros três pontos na etapa classificatória do Estadual.

O resultado decretou a primeira derrota do técnico Anderson Batatais no comando do clube coral.

Com a vitória, a Águia da Precabura viu a situação na tabela melhorar, mas segue na 7ª colocação. Já o Tubarão da Barra segue com quatro pontos e ocupando o 3º lugar.

A partida foi marcada por contextos diferentes. O Ferroviário foi quem tomou as iniciativas de ataque logo desde os primeiros minutos e teve uma proposta ofensiva desde o início, enquanto o adversário priorizava a marcação e buscava as saídas em velocidade para contra-atacar.

Depois de muito insistir e pecar demais nas finalizações, o Ferrão foi duplamente castigado na reta final do primeiro tempo. Primeiro em pênalti que o árbitro Glauco Feitosa assinalou de Nícolas em cima deWandson. O próprio atacante cobrou bem e marcou.

Na sequência, o camisa 11 foi lançado em velocidade e tocou na saída do arqueiro para fazer 2 a 0 antes do fim do primeiro tempo.

O intervalo fez bem ao Ferroviário. Logo aos três minutos, Wellington Rato acertou belo chute e diminuiu. O próprio camisa 10 foi quem mais criou situações de perigo ao goleiro Carlão e teve a grande chance de deixar tudo igual quando Caíque foi derrubado na área. Pênalti claro que Rato cobrou, mas desperdiçou.

O lance foi decisivo para o desfecho da partida. O Ferroviário acusou o golpe e se desestabilizou emocionalmente. Enquanto buscava a igualdade na base do abafa, viu a Águia da Precabura executar o plano de jogo de forma perfeita, com estratégia extremamente eficaz e que foi letal.

Em jogada rápida de contra-ataque, Emerson Catarina completou cruzamento de Vinícius e ampliou.

Pouco depois, Clísman foi puxado por Magno Alves na área. Outra penalidade, que Bolota cobrou e desenhou de vez a goleada.

A situação do Ferroviário não foi pior porque Tito acertou chutaço no ângulo e descontou, nos minutos finais, mas não foi suficiente.

A preocupação fica pela grande quantidade de gols sofridos. Se antes, no comando de Anderson Batatais, o Ferrão só havia sido vazado uma vez, os quatro gols sofridos ontem evidenciaram problemas que precisam ser corrigidos.

Sem tempo para lamentar, o Tubarão volta a campo na quarta-feira (12), para enfrentar o Barbalha, às 21h30min, no estádio Inaldão. Já o Atlético só jogará na quarta-feira seguinte, dia 19, para encarar o Ceará, às 21h30min, no PV.