Análise: faltou coragem e efetividade ao Vovô no Beira Rio

Em um dos mais surrados clichês do futebol, os treinadores afirmam que cada jogo tem sua história. E ontem a torcida do Ceará pôde sentir isso na pele, após o apito final diante do Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre pela 12ª rodada da Série A. Afinal, como aquele Ceará que venceu categoricamente o líder Palmeiras no Castelão, jogando sua melhor partida da Série A, sucumbiu na fria Porto Alegre para os reservas do Internacional?

A resposta está na atuação dos jogadores do Ceará. Isso porque o Internacional não precisou ser brilhante para vencer, apenas aproveitar uma das falhas da defesa alvinegra ainda no 1º tempo, aos 38 minutos, para definir o placar do jogo (1x0).

O problema, portanto, esteve na atuação dos comandados de Enderson Moreira. Com praticamente a mesma equipe que bateu o Palmeiras, apenas com Fabinho no lugar de William Oliveira, o futebol apresentado pelo Vovô foi ruim.

A equipe alvinegra, armada para jogar nos contra-ataques, não teve a velocidade necessária para definir este tipo de jogada. Nem Felipe Silva, nem Mateus Gonçalves ou Felippe Cardoso deram sequência nas chances que tiveram, tornando fácil o trabalho da jovem defesa do Inter, formada por dois jogadores da Base: Klaus e Fuchs.

Claramente insatisfeito com a atuação de sua equipe, Enderson arriscou ao colocar Leandro Carvalho no lugar do apagado Felipe Silva ainda no intervalo e, com o 2º tempo em andamento, dois jogadores com longo período de inatividade, Wescley e Juninho Quixadá, recém-recuperados de lesões. Ambos até tentaram, mas erraram mais que acertaram, dificultando ainda a criação de jogadas. Outra carência também ficou visível na partida de ontem: as finalizações.

As tentativas de Felippe Cardoso, Leandro Carvalho e Wescley foram sempre sem perigo, para não dizer sem força e precisão.

A rigor, apenas Ricardinho levou perigo ao goleiro do Inter, Marcelo Lomba, em cobrança de falta de longe, exigindo grande defesa dele.Ou seja, faltou ao Ceará arriscar mais. A equipe teve raça, marcou razoavelmente bem, pressionou o Inter nos minutos finais, mas faltou ousadia no ataque. A derrota fora de casa não abalará a boa campanha alvinegra, mas dá alguns sinais de que o time de Enderson não consegue ser intenso o tempo todo. A torcida espera que a intensidade volte no Clássico-Rei, pois será necessária.