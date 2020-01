Análise: estreia coral tem bom início, mas queda na etapa final

O Ferroviário iniciou a temporada 2020 renovado, com apenas 3 remanescentes e um grupo novo de jogadores com 20 contratações, comandado pelo técnico Zé Teodoro. Por isso, a estreia coral no Campeonato Cearense era cercada de expectativa para ver em campo o novo Ferroviário, assim como o potencial da equipe.

E a estreia na 1ª Fase do Estadual, nesse domingo, diante da torcida no Elzir Cabral estava longe de ser simples, diante de um adversário mais entrosado e com uma base remanescente mais consistente: o Atlético, comandado pelo técnico Raimundinho, de grande trabalho no Floresta.

Assim, o jogo não fugiu dos prognósticos, ou seja, equilibrado, com a partida terminando empatada por 1 a 1, mas com gostos diferentes para cada clube.

Enquanto para o Ferroviário o empate soou como um tropeço, já que atuava em casa diante do exigente torcedor - que já vaiou a equipe e pediu jogador - para a Águia da Precabura, somar um ponto após sair atrás no placar ficou de bom tamanho.

A frustração da torcida coral é de compreender, pelo ano ruim de 2019, ainda mais pelo grande início de jogo que a equipe de Zé Teodoro teve ontem. Marcando em cima, dividindo em cada jogada, e tocando bem a bola, o Ferroviário empolgou a torcida, mostrando ter peças interessantes no elenco, como os atacantes Tito e Wellington Rato, o meia Magno e o volante William Machado.

Vantagem

Dessa forma, com desenvoltura, o time coral saiu na frente aos 8 minutos, em finalização de William Machado, empolgando a torcida do Ferrão.

A vantagem fez muito bem à equipe, que dominou amplamente a partida até os 30 minutos, liderada pela técnica e distribuição de jogo de Wellington Rato e o dinamismo de Tito, mas perdendo a chance de ampliar.

Foi quando, o até então inofensivo Atlético, finalmente entrou na partida, crescendo no jogo e criando boas chances em seguida. Com os 'pontas' Emerson Catarina e Bolota se movimentando mais, o lateral Fabinho subindo mais e os volantes Bruno Ocara e Daniel avançando as linhas, o controle do jogo mudou até o fim da etapa inicial.

Era o prenúncio para o 2º tempo, com a Águia saindo mais para o jogo e dominando o Ferroviário, que não tinha mais o ímpeto inicial.

Com isso, o Atlético criou mais e empatou aos 33 do 2º tempo, em grande jogada de Fabinho e finalização com categoria de Bruno Ocara.

Já sem Wellington Rato e Tito, substituídos, o Ferrão já estava desgastado fisicamente, não teve forças para buscar a vitória. Assim, a torcida coral vaiou a equipe e protestou pedindo jogador, em claro sinal que a margem de paciência será pequena ao longo do Campeonato Cearense.