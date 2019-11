Análise: empate do Fortaleza é meio amargo, mas importante

O Fortaleza esteve muito, mas muito perto de voltar de Porto Alegre com um resultado espetacular em sua jornada no Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, o Tricolor empatou por 2 a 2 com o Internacional, no Estádio Beira-Rio, e conquistou um ponto que deve ser bastante valorizado, sim. Mas que, inegavelmente, tem um gosto meio amargo pela possibilidade de vitória, que esteve bem próxima e poderia ser obtida aos 48 minutos do segundo tempo.

Bruno Melo, em cobrança de pênalti, teve a chance de sacramentar a conquista de três pontos contra o Colorado. Mas o goleiro Marcelo Lomba defendeu a cobrança e evitou o triunfo leonino, que premiaria o desempenho do time.

Mesmo fora de casa, o Fortaleza mostrou atuação segura, organizada e que merecia ser coroada com o triunfo. Sobretudo pelo bom cumprimento do plano de jogo estabelecido pelo técnico Rogério Ceni.

Apesar de não buscar o controle da posse de bola, o Fortaleza fez valer a postura que tem apresentado nos jogos fora de casa, com investidas em transições rápidas nos contra-ataques. Foi assim que abriu o placar logo aos sete minutos, com Osvaldo, e que marcou o segundo gol na etapa final, com Tinga.

O Tricolor teve ainda efetividade para converter duas das chances criadas em gols, o que lhe deu conforto durante os 90 minutos, em que o time jamais esteve atrás no marcador. Faltou, porém, maior solidez defensiva.

Apesar de mais uma ótima atuação do goleiro Felipe Alves, a zaga, que contou com Bruno Melo improvisado ao lado de Quintero, voltou a falhar, sobretudo nas bolas aéreas. Foi assim que Guerrero subiu duas vezes livre para cabecear e marcar os dois gols do time da casa. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 43 pontos e se mantém na 12ª colocação, ampliando a vantagem para oito pontos a vantagem para a zona de rebaixamento e ficando em situação ainda mais tranquila na luta pela permanência na Série A.

Além disso, praticamente acabou com qualquer possibilidade de rebaixamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem somente 0,014% de chances de rebaixamento para a Série B.

Por outro lado, a chance de classificação para a Sul-Americana é de 95,9%, e pode ser ainda mais encaminhada na próxima quinta-feira (28), quando o Leão voltar a campo para enfrentar o Santos de Sampaoli , às 20 horas, na Arena Castelão.Fortaleza fez boa atuação e conquistou ponto importante contra o Internacional no empate por 2 a 2. Porém, pênalti perdido no fim deixa sensação de frustração pelo desperdício da vitória, que ficou próxima