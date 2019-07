Análise: Em vitória gigante, Ceará faz sua melhor partida na Série A e vence o líder Palmeiras

O primeiro passo para se conseguir alguma coisa grande na vida é acreditar. E o Ceará sempre acreditou que poderia vencer o Palmeiras, líder da Série A do Campeonato Brasileiro, ontem, na Arena Castelão, pela 11ª rodada.

E olha que o Verdão chegava para enfrentar o Vovô com uma invencibilidade de 33 jogos na Série A e para surpresa geral, escalou um time titular, contrariando todos os prognósticos, em mandar a campo uma equipe reserva pelo jogo da terça-feira (23), pela Libertadores, na Argentina.

Ou seja, o desafio do Vozão se mostrou ainda maior, quando a escalação palmeirense foi divulgada, com sua força máxima. Mas do outro lado estava um clube acostumado a grandes jogos, a vitórias gigantes, batendo os maiores times do País. Para ficar só na Série A do ano passado, quem não lembra das vitórias do Ceará, tão imensas quanto, contra Flamengo, no Maracanã; Corinthians, no Castelão; Cruzeiro, no Mineirão; tão essenciais para a permanência?

Pois é, o Vozão voltou a jogar como naqueles dias, mostrando uma postura tática invejável e fazendo uma partida praticamente perfeita, para deleite de sua fanática torcida que compareceu ao Castelão, vencendo por 2 a 0, com belos gols de Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho.

Foi uma vitória para dar uma moral tremenda ao time de Enderson Moreira, que precisava de uma vitória como essa, quebrando uma invencibilidade enorme do líder da Série A, provando ser possível encarar qualquer adversário, se a entrega, a postura tática e conjunto como time forem repetidas mais vezes.

Desde o início do jogo era possível perceber a concentração do Ceará como um time, como um conjunto em todas as jogadas. Embora encarando um adversário de respeito, com todos os seus titulares, o Ceará se impôs, como sempre pediu seu técnico.

Além de uma segurança defensiva acima da média, destaque para Diogo Silva, Luiz Otávio e Valdo, todos impecáveis, o Vozão soube definir o jogo em momentos chave, como no gol de Mateus Gonçalves aos 21 do 1º tempo e para sacramentar, o de Leandro Carvalho, aos 26 minutos do 2º tempo.

A vitória deixa o Vozão com 14 pontos e na 13ª colocação, ganhando uma tranquilidade para a sequência da Série A e encarar outro gigante o Internacional, no dia 27, no Beira Rio, às 19 horas.

Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 11ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

20 de Julho

Ceará 2

Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; William Oliveira

(Pedro Ken), Ricardinho, Thiago Galhardo, Felipe Silva (Fernando Sobral), Felippe Cardoso (Leandro Carvalho), Mateus Gonçalves

Técnico: Enderson Moreira

Palmeiras 0

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo,

Bruno Henrique, Gustavo Scarpa (Willian), Zé Rafael (Raphael Veiga), Deyverson, Dudu (Ramires). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Árbitro:Rodrigo D'alonso Ferreira (SC).Gols: Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho (CEA); Cartões Amarelos: Luiz Otávio, William Oliveira e Felippe Cardoso (CEA); Gustavo Gomez e Felipe Melo (PAL). Renda: R$ 958.408,00. Público: 31.556 pagantes