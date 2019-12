Análise: Com dois novos executivos, Ceará inicia pra valer planejamento para 2020

O ano de 2020, definitivamente, já começou para o Ceará. Em um dia movimentado, o presidente Robinson de Castro anunciou os dois executivos que comandarão o Departamento de Futebol e detalhou os próximos passos do planejamento do clube para a próxima temporada, que agora, com os profissionais definidos, começará a ganhar corpo. Jorge Macedo e Sérgio Dimas são os nomes que estarão à frente do Departamento de Futebol a partir de 2020. Jorge ocupará o cargo de Executivo de Futebol, equivalente ao de Diretor de Futebol, antes acumulado por Robinson de Castro, enquanto Dimas será o Gerente Executivo, ocupando a vaga que de era Marcelo Segurado.

Na prática, Jorge Macedo, que tem experiência em clubes como Internacional, Fluminense e Vitória, terá uma responsabilidade macro de participar de todas as áreas do clube, enquanto Sérgio Dimas, que teve o Santos como seu último clube, além de passagens por Red Bull Brasil, Audax-SP e Audax-RJ, estará no dia a dia do futebol, com contato próximo de comissão técnica, atletas e todo o entorno. No processo de contratações, ambos terão papel determinante no clube.

"Trouxemos dois profissionais de mercado e com experiência em Série A. Era o que a gente queria. Eles já iniciam o trabalho a partir de então, principalmente no que diz respeito à contratação de atletas, e também a organizar nossa pré-temporada, que se inciará em 6 de janeiro", disse Robinson, na apresentação dos dois profissionais.

Ambos, inclusive, já tomaram a primeira medida na pasta: a manutenção do técnico Argel Fucks. Robinson abordou o assunto da manutenção do treinador logo na primeira reunião com os executivos, que aprovaram o nome para o cargo no início do trabalho para 2020.

Jorge Macedo disse que a prioridade em reforços será um centroavante de ofício

A tarefa, porém, é árdua. Agora o Ceará iniciará o processo de montagem de elenco e de todo o planejamento para a temporada seguinte. Um dos primeiros passos é a reformulação do grupo de jogadores, que será considerável. "Em relação ao elenco realizamos uma reunião preliminar. A gente sabe que não foi uma temporada boa pro Ceará, ninguém tem dúvida disso. Então sabemos que precisa dar uma reformulada boa pra conseguir obter os resultados. Isso é indiscutível", destacou Jorge Macedo.

Contratações

Dos atletas que encerram contrato agora, poucos permanecerão. O zagueiro Tiago Alves, os volantes Auremir e Pedro Ken, o meia Lima e o atacante Felippe Cardoso não permanecerão.

Robinson de Castro destacou que o clube deve contratar cerca de 12 jogadores para a próxima temporada. "Precisamos de um goleiro, um zagueiro, dois laterais, dois volantes, um meia, um ou dois atacantes de área e dois ou três atacantes de lado", listou.

Algo que será prioridade é a contratação de atacantes. "É uma posição carente. Estaremos em busca, como algumas outras posições também. O camisa 9 é um jogador essencial. No mercado, é muito procurado e têm poucos atletas. Mas vamos buscar esse jogador para diminuir os problemas ofensivos que o Ceará apresentou neste ano. A gente sabe que necessita disso", garantiu Macedo, afirmando ainda que o Alvinegro pretende aproveitar jogadores das categorias de base.

Como gerente de futebol, Sérgio Dimas trabalhou no Santos e RB Brasil

"Tem um potencial de atleta que às vezes é pouco aproveitado. É um projeto que eu acredito muito de ter um aproveitamento maior desses meninos. Atletas formados no clube, que têm amor pelo Ceará, não temos como deixar de utilizar isso".

Reuniões

As primeiras reuniões do novo Departamento de Futebol já aconteceram e começaram a traçar o perfil dos reforços que serão contratados para o ano que vem. A expectativa é que os novos jogadores comecem a ser anunciados a partir da próxima semana.

"Temos que ter um pouco de calma porque vamos começar a ter boas novidades a partir da metade da próxima semana. É quando vamos começar a apresentar nomes... Precisamos discutir um pouco, mapear", finalizou Robinson de Castro.