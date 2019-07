Análise: com chegada de Lima, Ceará ganha velocidade e improviso

Não é exagero dizer que a chegada do meia-atacante Lima ao Ceará faz a equipe de Enderson Moreira mudar de patamar ofensivo. O jovem de 23 anos, recém-chegado ao Vovô por empréstimo do Grêmio até o fim da Série A, agregará ao time titular características pouco vistas do elenco do treinador alvinegro, como mais velocidade ao ataque e improviso, no sentido de jogadas imprevisíveis, mais difíceis de serem 'lidas' pelos marcadores.

Lima fez ontem seu primeiro treino em sua volta ao Vovô, e quando for regularizado, o que deve ocorrer ainda nesta semana, ele será a peça que Enderson Moreira estava esperando para a esquerda do ataque alvinegro. No setor, já ocuparam com o atual técnico, jogadores como Chico, Fernando Sobral e Felipe Silva, todos sem a velocidade de Lima, realizando uma função mais posicional do que como um ponta veloz.

É na direita que residia o setor mais veloz do ataque alvinegro, com Leandro Carvalho, Rick ou Mateus Gonçalves. Assim, com a adição de Lima ao time titular, Enderson terá, nos dois extremos do campo, jogadores rápidos, com Mateus Gonçalves como primeira opção no momento e que deve ser titular diante do líder Palmeiras, no sábado (20), na Arena Castelão, às 19 horas. O Vozão é o 14º colocado, com 11 pontos, enquanto o Verdão é o líder, com 26 pontos, e invicto há 33 jogos na Série A do Brasileiro.

Outro ganho com o novo reforço ao time é a variação tática. Em 2017, na Série B, Lima jogou em muitas partidas como meia centralizado, podendo se revezar com Tiago Galhardo em momentos do jogo e também cair por ali.

Formação

Se Lima não for regularizado a tempo de estrear contra o Palmeiras, Enderson terá ainda assim futuramente a chance de já montar uma equipe veloz e mais técnica, que teria a seguinte formação ideal: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo, Lima e Mateus Gonçalves; Felippe Cardoso.

Se contra o Fluminense, na última segunda-feira, Enderson escalou William Oliveira de volante e Ricardinho alternando funções defensivas e ofensivas, com Lima no time Ricardinho poderia jogar mais recuado, com William sendo reserva imediato para Fabinho.