Análise: Ceará sai atrás, mas encaixa na etapa final e Galhardo decide o jogo

Depois da vitória no Castelão contra o Grêmio, por 2 a 1, o que se esperava do Ceará era uma evolução, uma continuidade de um bom futebol e resultados, tanto é que o técnico Enderson Moreira manteve a equipe titular daquela grande vitória. E o Vozão aproveitou o bom momento na Série A e conseguiu uma essencial vitória de virada, por 2 a 1, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), conquistando seus primeiros pontos fora de casa.Com o resultado, o Vozão deu um salto na tabela, alcançando a 9ª colocação com nove pontos, na zona de classificação da Copa Sul-Americana, e a um ponto do G-6, zona de Libertadores. Pela 7ª rodada, o Alvinegro encara o Santos no Castelão, no dia 2 de junho, data de aniversário do clube.

Embora tenha iniciado bem o jogo, tocando bem a bola e chegando perigosamente à frente, o Vovô não conseguiu concluir em gol.E foi exatamente o oposto do Avaí, que criou pelo menos sete oportunidades claras de gol no 1º tempo, dominando amplamente a etapa inicial.Só Caio Paulista, cria da base do Ceará, perdeu três chances antes dos 20 minutos, além de João Paulo cabecear para grande defesa de Diogo Silva, e no rebote, Brenner cabecear no travessão.Brenner ainda teve um gol corretamente anulado, um alívio para o time alvinegro, que já estava no lucro com o empate parcial. Mas oito minutos depois, não teve jeito: Lourenço cruzou na área, o atacante dominou livre de marcação e bateu forte e fez 1 a 0.

Ao fim do 1º tempo, a certeza de que nada funcionou para o Vovô, tanto na defesa quanto no ataque, sem criatividade para criar jogadas.

Para o 2º tempo, certamente insatisfeito com o time do Ceará, Enderson Moreira tirou Leandro Carvalho, que teve atuação apagada, para a entrada de Rick.Nos primeiros minutos, o Vovô tentou sair mais para o jogo e foi mais perigoso, com o goleiro Vladimir fazendo intervenção importante aos 11 minutos.Com 21 minutos, em lance de puro azar, Rick se contundiu sozinho e deu lugar a Ricardo Bueno, queimando a última alteração de Enderson, já que Pedro Ken também entrou, no lugar de Ricardinho.

Vira, virou

O Vozão cresceu em campo e essa melhora foi suficiente para o time empatar e virar a partida. Aos 27 minutos: João Lucas cobrou falta e a bola sobrou para o meia Tiago Galhardo, que bateu forte para empatar: 1 a 1.

Confiante em campo, o Vozão perdeu outra chance aos 38 minutos com Bergson cruzando nos pés de Ricardo Bueno, mas o atacante acabou errando o alvo.Foi quando aos 41 minutos, o Alvinegro virou a partida na Ressacada: Ricardo Bueno cruzou, e Galhardo bateu cruzado para fazer o segundo.

Com o jogo até os 51 minutos, o Vozão teve muita raça para segurar o resultado e sair de Floripa com um grande resultado na bagagem.

+

O Ceará aproveitou seu bom momento na Série A e venceu o Avaí de virada, conquistando seus primeiros pontos fora de casa e saltando para o 9º lugar, na zona de classificação da Sul-Americana, e a1 ponto do G-6, zona de Libertadores