Análise: Ceará repete erros e empata pela 5ª vez

A cada rodada, o Ceará se complica mais na Copa do Nordeste, pois os jogos vão passando e o clube não consegue vencer na competição regional. Ontem, o Vovô fez seu 5º jogo, contra o Botafogo/PB, na Arena Castelão, e amargou novo tropeço, o 5º empate, para desilusão do torcedor. O empate em 2 a 2 foi ainda mais amargo por cedê-lo no fim do jogo.

O resultado deixa o Alvinegro com cinco pontos em cinco jogos, e fora da zona de classificação para a 2ª fase, restando só três rodadas para o fim.

Após deixar mais um jogo devendo futebol e resultado para o seu torcedor, o Ceará volta suas atenções para o Campeonato Cearense, ao enfrentar no sábado, às 16 horas, o Guarany de Sobral, no PV.

Em um futebol que cada vitória vale três pontos, somar apenas um não faz uma equipe evoluir na tabela e este tem sido o problema do Ceará. O Vovô não consegue se impor aos adversários, sejam eles mais fortes, como o Bahia, ou o de ontem, o limitado Botafogo/PB. O Ceará tem jogadores de reconhecida qualidade técnica. O técnico Enderson Moreira está buscando ainda a melhor formação, mas a verdade é que falta agressividade, força ofensiva ao time.

A equipe até tem a bola, controla o jogo com troca de passes em busca de espaços, mas faltam arremates de fora da área, ou perto dela, e principalmente poder ofensivo.

No jogo de ontem, Enderson escalou o trio Rafael Sóbis, Lima e Rogério, com Vinícius na armação e mais uma vez o Vovô teve extrema dificuldade para levar perigo ao gol adversário.

A melhor chance alvinegra foi com Rogério, recebendo bom passe de Sóbis, mas ele chutou em cima do goleiro.

Mudanças

A produção ofensiva do Ceará nos primeiros 45 minutos foi tão baixa que Enderson modificou o setor com duas alterações logo no intervalo, tirando Lima e Rogério, e colocando Mateus Gonçalves e Rodrigão.

A ideia de Enderson era ter mais velocidade com Matheus e mais presença de área com Rodrigão, o que demorou a ocorrer.

O Vovô até saiu na frente aos 13 minutos, mas não com atacantes e sim em uma jogada forte da equipe, com Klaus cabeceando após cobrança de escanteio: foi o 3º gol do zagueiro neste tipo de jogada.

A vantagem nem pôde ser usufruída taticamente já que cinco minutos depois, em jogada confusa, Lohan empatou após cruzamento de Cássio.

Após o gol, o Ceará demorou para voltar ao jogo, e ficou na frente aos 32 minutos, após belo passe de Felipe Silva para Samuel, que oportunista, fez o gol do desafogo.

Mas nos minutos finais, aos 41, o Ceará voltou a bater cabeça na defesa e sofreu o empate, mais uma vez com Lohan.

No escasso tempo que restava, o Vovô até buscou o 3º gol, mas não teve forças para mudar o amargo resultado.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 1ªfase

Arena Castelão, em Fortaleza

26 de fevereiro

Ceará 2

Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Lima

(Rodrigão), Vinícius, Rogério (Matheus Gonçalves), Rafael Sóbis (Felipe Silva). Técnico: Enderson Moreira

Botafogo/PB 2

Samuel, Léo Moura, Fred, Luis Gustavo, Mário (Neilson), Rogério, Everton Heleno, Juninho (Dico), Rodrigo Andrade (Mário Bahia), Cássio Gabriel, Lohan.Técnico: Evaristo Piza

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN); Gols: Samuel Xavier e Klaus (CEA), Lohan - duas vezes (BOT). Cartões Amarelos: Everton Heleno, Cássio e Samuel (BOT). Público: 9.819 pagantes; Renda: R$ 47.270,00